Doktor koji je Metju Perija snabijevao ketaminom osuđen na zatvorsku kaznu

Doktor Metjua Perija (Matthew Perry) zvijezde serije "Prijatelji" koji ga je snadbijevao ketaminom osuđen je na 30 mjeseci zatvora, čime je postao prva osoba koja je dobila zatvorsku kaznu u vezi sa glumčevom smrću od predoziranja, navodi BBC. Doktor Salvador Plasensija iz Kalifornije bio je jedan od petero optuženih u višegodišnjoj saveznoj istrazi koja je ispitivala kako je Metju Peri nabavljao disocijativni anestetik preko podzemne mreže droge u Holivudu.

Peri (54) je pronađen mrtav u svom džakuziju u Los Anđelesu 2023. godine, nakon godina borbe sa depresijom i ovisnošću, piše BBC. Perijeva porodica zatražila je od sudije da Plasensiji izrekne dugu kaznu, nazvavši ga "najodgovornijim" i opisujući svoju borbu da razumiju zašto mu je više puta nabavljao drogu. Plasensija je priznao krivicu po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina. Optužbe su nosile maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, iako su tužioci tražili trogodišnju kaznu.

Četvoro drugih optuženih u slučaju, uključujući još jednog doktora, njegovog asistenta i dvije osobe koje su isporučile dozu ketamina koja je Perija ubila, također su priznali krivicu i bit će osuđeni u narednim mjesecima. Najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u seriji "Prijatelji", glumac je tokom godina otvoreno govorio o svojim borbama sa depresijom i ovisnošću. Njegova majka i očuh, Suzana i Kit Morison, u svojoj izjavi istakli su poruke iz sudskih spisa u kojima je Plasensija nazivao Perija "idiotom" i pitao se koliko bi bio spreman da plati za drogu. Rekli su da je Metju provodio vrijeme pokušavajući da se oporavi i da je priželjkivao još jedan povratak u glumu.