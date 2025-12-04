Bivša teniserka razbjesnila javnost: Ne preživim mjesec sa 30.000 dolara, tražila sam majci još

Srbijanska starleta i bivša teniserka Tamara Bojanić ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta izjavama o svojim mjesečnim troškovima.

Tamara je otkrila da troši više od 30.000 dolara mjesečno, a da ponekad ni tolika suma nije dovoljna da bi preživjela.

- Nije mi dovoljno 30.000 dolara mjesečno, nema teoretske šanse, evo vjeruj mi kad ti kažem - rekla je ona u potkastu "Balkaninsider" i dodala:

- Znaš ti da sam ja prošli mjesec majku zvala da mi pošalje tri, četiri, pet hiljada...

Na pitanje da li njeni roditelji imaju toliko novca, odgovorila je:

- Pa imaju toliko da mi daju. Ali da, katastrofa, loša priča. Preživljava se iskreno.

Njene izjave razbjesnile su korisnike društvenih mreža, te su je žestoko osudili.

"Možeš zamisliti kako je njenim roditeljima kada imaju ovakvu budalu", "Ova u životu nije vidjela 30.000 eura", "Kako je maloumna", "Da li je realno?", samo su neki od komentara na mrežama.

Također, ona je navela i da ne može da bude sa muškarcima koji zarađuju 2.000 eura na mjesečnom nivou.

- Sad samo tražim bogate, jer i ja imam para - rekla je Tamara, a na pitanje voditelja "a šta ako je dobar, zgodan, lep", odgovorila je:

- Koga boli uvo u današnje vrijeme ko kako izgleda - izričita je bila Bojanićeva.