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DRUŠTVENE MREŽE BRUJE

Brojne reakcije na intervju Ace Lukasa: "Dodik je i Đokovića prozivao", "dođi u Sarajevo za NG, bit će 100.000 ljudi"

Neki prizivaju Acu Lukasa da za Novu godinu nastupi u Sarajevu, a drugi govore kako je Dodik negativno govorio čak i o Novaku Đokoviću

Aca Lukas i Saša Mirković. Avaz

S. S.

5.12.2025

Već danima glavna tema je fotografija Ace Lukasa s Naserom Orićem.

Orić je kazao da je prišao za stol Lukasa i pitao za fotografiju, a kasnije je i Lukas potvrdio tu priču u Avazovom intervjuu.

Ipak, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je burno reagirao na fotografiju, a koncert Lukasa na Jahorini je otkazan, sudeći prema izjavama Acinog menadžera Saše Mirkovića upravo prema naredbi Dodika.

Društvene mreže danima bruje o ovom nastupu, a mi vam u nastavku donosimo neke od komentara na intervju Ace Lukasa i Saše Mirkovića na Avaz TV.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Neki prizivaju Acu Lukasa da za Novu godinu nastupi u Sarajevu, a drugi govore kako je Dodik negativno govorio čak i o Novaku Đokoviću.

BONUS VIDEO: Intervju Ace Lukasa i Saše Mirkovića za Avaz TV.

# NASER ORIĆ
# SAŠA MIRKOVIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
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