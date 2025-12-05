Brojne reakcije na intervju Ace Lukasa: "Dodik je i Đokovića prozivao", "dođi u Sarajevo za NG, bit će 100.000 ljudi"

Već danima glavna tema je fotografija Ace Lukasa s Naserom Orićem.
DRUŠTVENE MREŽE BRUJE
Neki prizivaju Acu Lukasa da za Novu godinu nastupi u Sarajevu, a drugi govore kako je Dodik negativno govorio čak i o Novaku Đokoviću
Aca Lukas i Saša Mirković. Avaz
Već danima glavna tema je fotografija Ace Lukasa s Naserom Orićem.
Orić je kazao da je prišao za stol Lukasa i pitao za fotografiju, a kasnije je i Lukas potvrdio tu priču u Avazovom intervjuu.
Ipak, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je burno reagirao na fotografiju, a koncert Lukasa na Jahorini je otkazan, sudeći prema izjavama Acinog menadžera Saše Mirkovića upravo prema naredbi Dodika.
Društvene mreže danima bruje o ovom nastupu, a mi vam u nastavku donosimo neke od komentara na intervju Ace Lukasa i Saše Mirkovića na Avaz TV.
Neki prizivaju Acu Lukasa da za Novu godinu nastupi u Sarajevu, a drugi govore kako je Dodik negativno govorio čak i o Novaku Đokoviću.
"RATOVI PREKO MOG IMENA"
"RATOVI PREKO MOG IMENA"
BONUS VIDEO: Intervju Ace Lukasa i Saše Mirkovića za Avaz TV.
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