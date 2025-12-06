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AMERIČKA PJEVAČICA

Majli Sajrus našalila se o zaručničkom prstenu: Ovo je bila ponuda za Black Friday

Ovaj zaručnički prsten ima debelu zlatnu traku i okvir postavljen u smjeru istok–zapad — moderan i elegantan trend koji trenutno dominira u industriji

Majli Sajrus - Avaz
Majli Sajrus Imidž - Avaz
Majli Sajrus - Avaz
Majli Sajrus - Avaz
Majli Sajrus - Avaz
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A. O.

6.12.2025

Američka pjevačica Majli Sajrus (Miley Cyrus) našalila se da je njen zaručnik Maks Morando (Maxx Morando) kupio zaručnički prsten na sniženju povodom Crnog petka. Tokom gostovanja u emisiji Džimi Kimel lajv! (Jimmy Kimmel Live!), 33-godišnja umjetnica pokazala je prsten s dijamantom brušenim u obliku jastučića.

U javnosti je prsten prvi put nosila na svjetskoj premijeri filma Avatar: Fire and Ash u Los Anđelesu 1. decembra, a dan kasnije potvrdila je glasine o zarukama. Dok je razgovarala s Džimijem Kimelom, on joj je uputio čestitke na zarukama.

- Razmišljam da li shvata da bi, da je sačekao još tri sedmice, izbjegao smišljanje božićnog poklona. Ovo ti je bila Black Friday ponuda, dušo - našalila se Majli.

Francheska Sajmons (Francesca Simons) iz kompanije Francesca Simons Consulting, predstavnica dizajnerice nakita Džeki Aiš (Jacquie Aiche), potvrdila je za magazin People da je Aiš izradila prsten po mjeri. Riječ je o dijamantu brušenom u obliku jastučića, postavljenom na debeli prsten od 14-karatnog žutog zlata.

Potpredsjednica prodaje u kompaniji Blue Nile, Danijela Tarantino (Daniela Tarantino), procjenjuje da bi vrijednost prstena mogla dostići i do 450.000 dolara. 

- Ovaj zaručnički prsten ima debelu zlatnu traku i okvir postavljen u smjeru istok–zapad — moderan i elegantan trend koji trenutno dominira u industriji vjenčanja. Procjenjujemo da se radi o modificiranom jastučić-brusu od četiri do pet karata, čija cijena može biti između 300.000 i 450.000 dolara - objasnila je Tarantino.

Rejn Hirš (Reyne Hirsch), ambasadorica brenda Worthy i bivša procjeniteljica u emisiji Antiques Roadshow, smatra da bi maloprodajna vrijednost mogla iznositi između 150.000 i 250.000 dolara.

Trostruka dobitnica Gremija i bubnjar prvi put su povezani romantično u decembru 2021. godine, kada su fotografisani kako se zbližavaju iza pozornice tokom njenog prazničnog specijala za NBC u Miamiju. Nekoliko mjeseci kasnije, u aprilu 2022, potvrdili su vezu kada su viđeni kako se strastveno ljube u Holivudu.

# MILEY CYRUS
# JIMMY KIMMEL
# BLACK FRIDAY
# MAXX MORANDO
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