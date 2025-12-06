Majli Sajrus našalila se o zaručničkom prstenu: Ovo je bila ponuda za Black Friday

Američka pjevačica Majli Sajrus (Miley Cyrus) našalila se da je njen zaručnik Maks Morando (Maxx Morando) kupio zaručnički prsten na sniženju povodom Crnog petka. Tokom gostovanja u emisiji Džimi Kimel lajv! (Jimmy Kimmel Live!), 33-godišnja umjetnica pokazala je prsten s dijamantom brušenim u obliku jastučića.

U javnosti je prsten prvi put nosila na svjetskoj premijeri filma Avatar: Fire and Ash u Los Anđelesu 1. decembra, a dan kasnije potvrdila je glasine o zarukama. Dok je razgovarala s Džimijem Kimelom, on joj je uputio čestitke na zarukama.

- Razmišljam da li shvata da bi, da je sačekao još tri sedmice, izbjegao smišljanje božićnog poklona. Ovo ti je bila Black Friday ponuda, dušo - našalila se Majli.

Francheska Sajmons (Francesca Simons) iz kompanije Francesca Simons Consulting, predstavnica dizajnerice nakita Džeki Aiš (Jacquie Aiche), potvrdila je za magazin People da je Aiš izradila prsten po mjeri. Riječ je o dijamantu brušenom u obliku jastučića, postavljenom na debeli prsten od 14-karatnog žutog zlata.