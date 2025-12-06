Pet godina od Džejeve smrti: Tužna scena na groblju, ona je stigla prije porodice i ostavila potresnu poruku

Legendarni pjevač Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine, a danas porodica obilježava pet godina od njegove smrti.

Najbliži Džeju danas će prisustvovati pomenu i odati poštu voljenom pjevaču, piše Telegraf.rs.

Međutim, pre nego što je porodica stigla na groblje, Džeju je odala počast njegova Andrijana, koja je položila vijenac sa porukom: "S ljubavlju, Andrijana".

Legendarni Džej Ramadanovski preminuo je u 57. godini, a iza sebe je ostavio neutješne kćerke Mariju i Anu, kao i dugodišnju djevojku Andrijanu sa kojom je živio u iznajmljenom stanu na Dorćolu.

Andrijana je bila desna ruka pokojnog pjevača. Do posljednjeg trenutka je bila sa njim, a i nakon pet godina od njegove smrti ona ne preskače da mu na grob odnese cvijeće za rođendan.

Džej Ramadanovski je ostao upamćen ne samo po brojnim hitovima, već i kao legenda Dorćola čiju su pozitivnu energiju ljudi obožavali.