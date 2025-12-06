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BIO JE LEGENDA

Pet godina od Džejeve smrti: Tužna scena na groblju, ona je stigla prije porodice i ostavila potresnu poruku

Do posljednjeg trenutka je bila sa njim, a i nakon pet godina od njegove smrti ona ne preskače da mu na grob odnese cvijeće za rođendan

Legendarni pjevač Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine. Telegraf.rs

A. O. / Telegraf.rs

6.12.2025

Legendarni pjevač Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine, a danas porodica obilježava pet godina od njegove smrti.

Najbliži Džeju danas će prisustvovati pomenu i odati poštu voljenom pjevaču, piše Telegraf.rs.

Međutim, pre nego što je porodica stigla na groblje, Džeju je odala počast njegova Andrijana, koja je položila vijenac sa porukom: "S ljubavlju, Andrijana".

Legendarni Džej Ramadanovski preminuo je u 57. godini, a iza sebe je ostavio neutješne kćerke Mariju i Anu, kao i dugodišnju djevojku Andrijanu sa kojom je živio u iznajmljenom stanu na Dorćolu.

Andrijana je bila desna ruka pokojnog pjevača. Do posljednjeg trenutka je bila sa njim, a i nakon pet godina od njegove smrti ona ne preskače da mu na grob odnese cvijeće za rođendan.

Džej Ramadanovski je ostao upamćen ne samo po brojnim hitovima, već i kao legenda Dorćola čiju su pozitivnu energiju ljudi obožavali.

Inače, kako Telegraf saznaje, povodom petogodišnjice od njegove smrti, kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pjesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost".

Muziku je komponovao Futa, dok je tekst potpisao Aleksandar Tomić.

- Više od 20 dana radili smo na ovom projektu. Kao što znate, sa Džejom smo sarađivali od prvog dana i moja misija je, između ostalog, da njegujem sjećanje na njega. Ja sam radio muziku, dok je tekst pisao Marinin dugogodišnji saradnik Aleksandar Tomić - rekao je kompozitor.

# DŽEJ RAMADANOVSKI
# PJEVAČ
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