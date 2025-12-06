Bila je model, pjevačica, pa političarka u Skupštini Srbije, a sada zarađuje preko sajta za odrasle

Nekadašnja pjevačica, model, a kasnije i zastupnica u Skupštini Srbije Nevena Adžemović Stamenković sada zarađuje na sajtu za odrasle, piše Telegraf.rs.

Prije toga je radila u jednom kineskom tržnom centru, a kasnije odlučila da napusti taj posao.

– Super sam, radno, sada sam na sajtu (za odrasle). Ne volim da mi neko bude nad glavom, da mi šefuje i govori šta da radim, pa sam se odlučila za ovaj posao gdje imam svu slobodu da radim šta hoću i to mi u potpunosti odgovara – rekla je ona, osvrćući se na zaradu i posao na sajtu za odrasle:

– Super je zarada, sve je super. Ima svega, i komplimenata i nepristojnih komentara. Znate kako naši ljudi vide trn u tuđem oku, a balvan u svom ne vide. Ima loših komentara na Fejsbuku, kao „ružna je, ovakva, onakva“, ali ne obraćam pažnju na to. To bude neka pristojna mjesečna plata – kazala je ona.

Govoreći o emotivnom životu, Nevena je za Blic priznala da nema partnera, već kombinaciju za sada.

– Pa, i sada sam srećno zaljubljena, mada ne znam još šta će iz svega toga biti, još se nije pretvorilo u vezu. Prošlo je nekoliko mjeseci. Mislim da je to neka kombinacija. Odgovara mi tako, ne želim ni ja da imam vezu, za sada je tako. Plašim se vezivanja, volim svoju slobodu – rekla je ona ističući da ne bi ponovo stala na ludi kamen:

Ne želi novi brak

– Ne želim novi brak, ja sam sa brakom završila. Slobodna sam, srećna i uživam u životu. Za sada imam ovog partnera koji mi je tu, koji mi služi za moje potrebe. On je inače političar. Videćemo šta će od svega toga biti i da li će to napredovati. On je mene osvojio inteligencijom, jako je pametan čovjek, a ja mislim da sam njega svojom prirodnošću. Cijenim hrabrost kod druge strane, današnji muškarci baš nemaju hrabrosti, mislim da im toga nedostaje, tu neku samostalnost, sposobnost da osvoji ženu i stabilnost.

Od prodaje fotografija na sajtu za odrasle, kako kaže, ima pristojnu zaradu, a od toga će pokrenuti i novi biznis. Planira neki kozmetički salon. Sin je, kaže, podržava u svom poslu:

– Sin me podržava u ovom poslu, rekao mi je samo da ne pretjerujem, to me je upozorio. Imamo fenomenalan odnos, sve mi priča, sada ima djevojku s kojom je dugo zajedno, to sada prelazi u nešto ozbiljnije. Nije me upoznao ni sa jednom djevojkom, ali je rekao da sa ovom hoće, pošto je ozbiljno.

Negativni komentari

Bivša modelistica ističe da danas sebi ne dopušta suze zbog negativnih komentara.

– Ne plačem uopće, kad sam bila mlađa, pogađao me svaki komentar, plakala sam za sve živo, sada sam nekako ojačala. Život me tako naučio, da nemam takve emocije. Kada mi je teško, odem u teretanu, izbacim taj stres i tako se resetujem.

– Pa zašto da ne, možda bih se i vratila, da snimim solističku pjesmu. Razmišljala sam o tome, vrlo je moguće da ću to i ostvariti. Nemam ništa u planu, ali razmišljam o tome. Nisam u kontaktu ni sa kim od bivših članica, osim sa svojom sestrom. Svako ima svoj život i svoje porodice – rekla je nekadašnji model.