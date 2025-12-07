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Džej Di Vens o glasinama vezano za njegov brak nakon što je Uša viđena bez prstena: "Naš brak je snažan"

Čak se i našalimo na račun tih glasina, rekao je Vens

Džej Di Vens i Uša. Platforma X

A. O.

7.12.2025

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) nedavno je okončao period medijske tišine i prvi put se osvrnuo na špekulacije o navodnim bračnim problemima, koje su se prošlog mjeseca rasplamsale nakon što je njegova supruga Uša (Usha) snimljena bez vjenčanog prstena.

Snima­k nastao u vojnoj bazi Kemp Ležin (Camp Lejeune), gdje je prisustvovala zajedno s prvom damom Melanijom Tramp (Melania Trump), potaknuo je brojne komentare i nagađanja na društvenim mrežama. Dodatne sumnje pojavile su se kada su objavljene fotografije na kojima se Vens srdačno grli s Erikom Kirk (Erika Kirk), udovicom konzervativnog aktivista Čarlija Kirka (Charlie Kirk). Porodica Vens već duže vrijeme pruža podršku Eriki nakon bolnog gubitka supruga, ali emotivna blizina prikazana na snimcima izazvala je dio javnosti da reaguje. Još je više pažnje privukla Erikina izjava da u Vensu prepoznaje određene osobine svog pokojnog supruga, što je neki dio publike protumačio kao dodatni povod za sumnju.

U razgovoru za NBC News Vens je naglasio da su glasine potpuno neosnovane, istakavši kako je njihov brak stabilan i čvrst.

- Naš brak je snažan kao i uvijek. Čak se i našalimo na račun tih glasina - rekao je Vens, dodajući da njegova supruga veoma dobro podnosi svoju novu javnu ulogu i da mu je zadovoljstvo gledati kako se razvija i prilagođava.

Potpredsjednik je ispričao i jednu anegdotu koja pokazuje kako se supružnici nose s čitavom situacijom. Prisjetio se trenutka kada je Uša shvatila da je toga dana zaboravila staviti vjenčani prsten.

- Rekla mi je: ‘Ako se ne vratim po njega, neko će to odmah komentarisati na mrežama.’ A ja sam joj odgovorio da se time ne opterećuje - ispričao je Vens kroz smijeh.

Džej Di Vens i Uša u braku su od 2014. godine i roditelji su troje djece – sinova Evana i Viveka te kćerke Mirabel. Uprkos medijskom pritisku, poručuju da ostaju usmjereni na porodicu i svakodnevne obaveze, ne pridajući mnogo pažnje spekulacijama koje kruže internetom.

# MELANIA TRUMP
# JD VANCE
# USHA VANCE
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