Džej Di Vens o glasinama vezano za njegov brak nakon što je Uša viđena bez prstena: "Naš brak je snažan"

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) nedavno je okončao period medijske tišine i prvi put se osvrnuo na špekulacije o navodnim bračnim problemima, koje su se prošlog mjeseca rasplamsale nakon što je njegova supruga Uša (Usha) snimljena bez vjenčanog prstena.

Snima­k nastao u vojnoj bazi Kemp Ležin (Camp Lejeune), gdje je prisustvovala zajedno s prvom damom Melanijom Tramp (Melania Trump), potaknuo je brojne komentare i nagađanja na društvenim mrežama. Dodatne sumnje pojavile su se kada su objavljene fotografije na kojima se Vens srdačno grli s Erikom Kirk (Erika Kirk), udovicom konzervativnog aktivista Čarlija Kirka (Charlie Kirk). Porodica Vens već duže vrijeme pruža podršku Eriki nakon bolnog gubitka supruga, ali emotivna blizina prikazana na snimcima izazvala je dio javnosti da reaguje. Još je više pažnje privukla Erikina izjava da u Vensu prepoznaje određene osobine svog pokojnog supruga, što je neki dio publike protumačio kao dodatni povod za sumnju.

U razgovoru za NBC News Vens je naglasio da su glasine potpuno neosnovane, istakavši kako je njihov brak stabilan i čvrst.

- Naš brak je snažan kao i uvijek. Čak se i našalimo na račun tih glasina - rekao je Vens, dodajući da njegova supruga veoma dobro podnosi svoju novu javnu ulogu i da mu je zadovoljstvo gledati kako se razvija i prilagođava.