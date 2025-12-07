Lepa Brena progovorila o odnosu sa suprugom: Čim me zove Fahreta, znam dokle smo stigli

Regionalna pjevačica Lepa Brena i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih parova, ali o njihovom odnosu dugo se vrlo malo znalo.

Brena, koja je nedavno s ostalim članovima porodice proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, jednom prilikom govorila je o braku sa Bobom i otkrila kako je nastao njen prvi korak ka njemu.

- Bobu sam sasvim slučajno ugledala na naslovnoj strani TV dodatka. Bio je slobodan dan, pa sam mogla da prelistavam novine, što inače rijetko radim jer tada imam po dva koncerta dnevno. Prijatelj mi kaže: ‘To je naš najbolji sportista’, a ja odvratim: ‘Ju, što je sladak, baš bih voljela da ga upoznam.’ Valjda je svemir čuo, zato pazite šta govorite – kazala je Brena s osmijehom za Story prenosi Pink.

Kasnije je otkrila i šta joj se posebno dopalo kod Bobe.