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UŽIVALI

Musa sa suprugom u društvu poznatog glumca pratio rasplet sezone o Formuli 1

Formula 1 u odličnom društvu! Elitna ekipa, rekao je Musa

Musa i supruga u društvu glumca. Platforma X

S. S.

7.12.2025

Džanan Musa i njegova supruga Amina prisustvovali su utrci Formule 1 u Abu Dhabiju, gdje su se sreli i fotografisali s poznatim glumcem Džejsonom Stejtamom. Musa je na društvenim mrežama napisao da je uživao “u odličnom društvu”.

Gledali su Veliku nagradu Abu Dhabija na kojoj je Lando Noris osvojio treće mjesto, dovoljno da postane prvak Formule 1 sa 423 boda, dva više od Ferstapena.

U publici su bili i brojni celebovi poput Kejti Peri, Ane de Armas, Emili Ratajkovski, Tjerija Anrija, Gordona Remzija i Terija Kruza. Amina je podijelila snimak vatrometa nakon utrke, a par je ranije posjetio i Veliku džamiju šeika Zajeda.

Musa i Amina vjenčali su se u augustu ove godine na Ilidži, uz slavlje u hotelu Hills i prvi ples uz Merlinovu pjesmu “Zauvijek ovako”.

# DŽANAN MUSA
# JASON STATHAM
# AMINA MUSA
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