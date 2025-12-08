Sidni Svini o spornoj reklami: Lično me nije pogodilo, ja sam protiv mržnje i podjela

Glumica Sidni Svini (Sydney Sweeney) ponovo je prokomentarisala burne reakcije koje su početkom godine pratile njenu kampanju za brend “American Eagle”. Reklama sa sloganom “Sydney Sweeney Has Great Jeans” odmah je izazvala osude na društvenim mrežama zbog dvosmislenosti sa izrazom “great genes”, što su pojedini korisnici protumačili kao navodnu promociju njenog “bijelog nasljeđa i vitke građe”. U razgovoru za magazin "People", Svini je priznala da nije očekivala da će reakcije biti toliko intenzivne.

- Iskreno, iznenadila me reakcija. Prihvatila sam kampanju jer volim te farmerke i volim brend. Ne podržavam stavove koje su neki ljudi pokušali da povežu sa reklamom. Mnogi su mi pripisali motive i etikete koje jednostavno nisu istinite - požalila se Svini. Istakla je i da joj je uvijek cilj bio da spaja ljude, a ne da doprinosi podjelama. - Protiv sam mržnje i podjela. U prošlosti sam izbjegavala da reagujem na negativan ili pozitivan publicitet, ali sada shvatam da je moja šutnja u vezi sa ovim samo produbilo jaz, a ne zatvorilo ga - dodala je glumica.