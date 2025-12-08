Zmaj od Šipova nakon nedavnog hapšenja pozvao Baku Praseta da se sretnu

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, uputio je poziv popularnom jutjuberu Baki Prasetu da se lično sretnu. U snimljenom videu, Zmaj je poslao srdačne pozdrave i izrazio želju da se upozna sa Bogdanom Ilićem, poznatim internet fenomenom.

- Bogdane Iliću pričam ja! Pozdrav! Upućujem jedan veliki i srdačan pozdrav za Bogdana Ilića, zvanog Baka Prase. Ja sam Zmaj od Šipova grada, koga voli stara i mlada. Valjda će biti vremena da se upoznamo. Samo ga gledam na ovim, kako bih rekao... valjda će biti vremena da se sretnemo - naveo je Zmaj u obraćanju jutjuberu.