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UPUTIO POZDRAVE

Zmaj od Šipova nakon nedavnog hapšenja pozvao Baku Praseta da se sretnu

Podsjetimo, Zmaj od Šipova uhapšen je prije četiri dana u svom rodnom Šipovu

Ilija Grahovac i Bogdan Ilić. Telegraf.rs

Dž. M

8.12.2025

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, uputio je poziv popularnom jutjuberu Baki Prasetu da se lično sretnu. U snimljenom videu, Zmaj je poslao srdačne pozdrave i izrazio želju da se upozna sa Bogdanom Ilićem, poznatim internet fenomenom.

- Bogdane Iliću pričam ja! Pozdrav! Upućujem jedan veliki i srdačan pozdrav za Bogdana Ilića, zvanog Baka Prase. Ja sam Zmaj od Šipova grada, koga voli stara i mlada. Valjda će biti vremena da se upoznamo. Samo ga gledam na ovim, kako bih rekao... valjda će biti vremena da se sretnemo -  naveo je Zmaj u obraćanju jutjuberu.

Baka Prase se još uvijek nije oglasio povodom poziva Zmaja od Šipova, pa ostaje neizvjesno hoće li prihvatiti poziv da se sretnu. 

Podsjetimo, Zmaj od Šipova uhapšen je prije četiri dana u svom rodnom Šipovu. Tokom redovne kontrole, odbio je da pokaže dokumente, a prema navodima, potom je pobjegao sa lica mjesta.

Policijski službenici su ga sustigli kod porodične kuće, gdje je, kako se saznaje, počeo da prijeti i vrijeđa službenike. Protiv njega će biti podnijet prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka. Inače, ovo nije prvi put da Ilija ima problem sa zakonom.

# ZMAJ OD ŠIPOVA
# SUSRET
# BAKA PRASE
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