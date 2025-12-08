Nino Hrustemović objavio "Svjetla Sarajeva": Emotivna posveta gradu mladosti

Bosanskohercegovački pjevač Nino Hrustemović objavio je spot za svoju novu pjesmu “Svjetla Sarajeva”, emotivnu posvetu gradu u kojem je rođen i odrastao.

Kako kaže, Sarajevo je oduvijek bilo nepresušan izvor inspiracije za najveće muzičke legende, pa je njegova želja da mu se oduži barem jednom pjesmom konačno ostvarena. “Svjetla Sarajeva” donose nostalgiju, sjećanja na mladalačke ljubavi i toplinu koju samo glavni grad može pružiti, a spot Safeta Hadžimusića dodatno naglašava emociju kroz prepoznatljive sarajevske motive.

Tekst Đane Ljuca, muzika i aranžman Amira Ćefe i Nikole Obućine te produkcija “Estrada Music Productiona” zaokružuju novu Nininu priču koja bi, kako vjeruje, lako mogla pronaći put do srca publike.