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IZDVOJENO OKO 20.000 EURA

Stariji 10 godina, ljetovali na njegovoj jahti: Ovo je dečko kćerke Zdravka Čolića

Ozbiljno razmišljaju o sljedećem koraku, pa je tako vjeridba bliža nego ikada, priča izvor za srbijanske medije

Una Čolić. Instagram

A. O.

8.12.2025

Starija kćerka pjevača Zdravka Čolića, Una Čolić, već neko vrijeme uživa u vezi sa deset godina starijim dečkom, a tokom cijelog ljeta par se opuštao na jahti i ljetovao u Hrvatskoj.

Porodično putovanje Zdravko je organizovao s punim luksuzom - hotel sa pet zvjezdica, gdje noć košta skoro 400 eura, a samo za smještaj izdvojio je oko 20.000 eura, piše Telegraf.rs.

Kako su pisali mediji, Una je toliko zaljubljena da je spremna za udaju, a njen otac i popularni pjevač Zdravko Čolić zetu je dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku.

Podsjetimo, par ozbiljno razmišlja o sljedećem koraku - vjeridbi, koja je bliža nego ikada.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sljedećem koraku, pa je tako vjeridba bliža nego ikada - priča izvor za srbijanske medije.

Dečko Une Čolić. Instagram

Una, njen momak i pjevačeva mlađa kćerka Lara otputovali su zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.

Pored toga, Una i njen dečko putovali su zajedno sa pjevačevom mlađom kćerkom Larom na koncert Zdravka Čolića u Austriji, što dodatno potvrđuje odličan odnos između Zdravka i zeta.

Čola otkrio da li bi volio da postane deda.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija kćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvijek kažem - lijepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvijek sačeka - naveo je Zdravko Čolić.

# ZDRAVKO ČOLIĆ
# UNA ČOLIĆ
# HRVATSKA
# KĆERKA
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