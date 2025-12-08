Stariji 10 godina, ljetovali na njegovoj jahti: Ovo je dečko kćerke Zdravka Čolića

Starija kćerka pjevača Zdravka Čolića, Una Čolić, već neko vrijeme uživa u vezi sa deset godina starijim dečkom, a tokom cijelog ljeta par se opuštao na jahti i ljetovao u Hrvatskoj.

Porodično putovanje Zdravko je organizovao s punim luksuzom - hotel sa pet zvjezdica, gdje noć košta skoro 400 eura, a samo za smještaj izdvojio je oko 20.000 eura, piše Telegraf.rs.

Kako su pisali mediji, Una je toliko zaljubljena da je spremna za udaju, a njen otac i popularni pjevač Zdravko Čolić zetu je dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku.

Podsjetimo, par ozbiljno razmišlja o sljedećem koraku - vjeridbi, koja je bliža nego ikada.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sljedećem koraku, pa je tako vjeridba bliža nego ikada - priča izvor za srbijanske medije.