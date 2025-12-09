Šampion Formule 1 ljubi portugalsku ljepoticu: Ludo sam sretan

Britanac Lando Noris (Lando Norris) postao je svjetski prvak u Formuli 1 za 2025. godinu nakon impresivnog nastupa na trci u Abu Dabiju. Osvajanje njegove prve titule u karijeri označilo je kulminaciju godine koja je bila puna izazova i uspjeha za ovog talentiranog vozača.

Nakon što je prešao ciljnu liniju i osigurao titulu, Lando nije mogao sakriti emocije. Pred kamerama su pale suze, a on je odmah potražio svoju dugogodišnju partnerku, portugalsku manekenku Margaridu Corceiro (Margarida Korkeiro). U emotivnom trenutku, Noris je poljubio Margaridu, s kojom je u romantičnoj vezi, a njihova ljubav postala je još jedan neizbrisiv trenutak u historiji Formule 1.