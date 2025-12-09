Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKRIVALI VEZU

Šampion Formule 1 ljubi portugalsku ljepoticu: Ludo sam sretan

Pred kamerama su pale suze, a on je odmah potražio svoju dugogodišnju partnerku

Lando Noris i Margarida Korkeiro. Platforma X

Dž. M

9.12.2025

Britanac Lando Noris (Lando Norris) postao je svjetski prvak u Formuli 1 za 2025. godinu nakon impresivnog nastupa na trci u Abu Dabiju. Osvajanje njegove prve titule u karijeri označilo je kulminaciju godine koja je bila puna izazova i uspjeha za ovog talentiranog vozača.

Nakon što je prešao ciljnu liniju i osigurao titulu, Lando nije mogao sakriti emocije. Pred kamerama su pale suze, a on je odmah potražio svoju dugogodišnju partnerku, portugalsku manekenku Margaridu Corceiro (Margarida Korkeiro). U emotivnom trenutku, Noris je poljubio Margaridu, s kojom je u romantičnoj vezi, a njihova ljubav postala je još jedan neizbrisiv trenutak u historiji Formule 1.

Margarida Korkeiro, koja je također poznata kao influenserica i model, bila je podrška svom partneru tokom cijele sezone. Kao jedna od najljepših žena u Portugalu, popularna Margarida je često bila uz Landa, a slavlje u Abu Dabiju bilo je samo još jedan od njih.

- Dugo je trajalo ovo putovanje. Osjećaj je nevjerovatan… Jednostavno sam ludo sretan - izjavio je Lando Noris nakon što je obavio sve ceremonije i preuzeo zasluženi trofej.

# LJUBAV
# FORMULA 1
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.