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Ovo je djevojka koju je Lando Noris poljubio nakon velike pobjede

Portugalska manekenka i glumica

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. G.

9.12.2025

Lando Noris (Norris) obilježio je svoj prvi naslov svjetskog prvaka u Formuli 1 strastvenim poljupcem s portugalskom manekenkom i glumicom Margaridom Korseiro (Corceiro). Glasine o njihovoj vezi traju još od 2023. godine, iako je par nikada nije zvanično potvrdio.

Corceiro (23) je jedno od najpoznatijih mladih lica portugalske scene. Radi kao model, sarađivala je s brendovima poput Armani Beauty, a glumila je i u nekoliko TV serija. Na Instagramu prati je više od 2,4 miliona ljudi.

Njena veza s Norrisom često je punila medije – od raskida s Joãoom Félixom do zajedničkih pojavljivanja na velikim sportskim događajima. Iako su prošle godine nakratko nestali iz javnosti, ovog proljeća ponovo su viđeni zajedno, a Corceiro je bila uz njega i na ključnim utrkama u Monaku i Abu Dhabiju.

Nakon njegove pobjede u Abu Dhabiju, manekenka je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju uz poruku: - Moj mali svjetski prvak.

# LANDO NORRIS
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