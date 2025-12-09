Nespretna Britni Spirs: Napravila sam salto s broda i povrijedila se

Nekadašnja pop zvijezda Britni Spirs (Britney Spears) nedavno je otkrila da je zadobila povredu tokom odmora na jahti.

U snimku objavljenom na Instagramu, koji je kasnije uklonjen, 44-godišnja pjevačica prikazala je sebe u ružičastom kupaćem kostimu dok boravi u Meksiku. Video se iznenada prekida upravo u trenutku kada Britni odvezuje gornji dio bikinija.

- Napravila sam salto s broda i povrijedila se - navela je.

Ovaj zabrinjavajući snimak pojavio se nedugo nakon informacija da je pjevačica navodno prekinula komunikaciju s porodicom, koja je već duže vrijeme zabrinuta zbog njenog ponašanja. Odnosi između Britni i njene uže porodice već su narušeni, a prijatelji koji su pokušali doći do nje suočili su se, kako se tvrdi, s potpunom tišinom.

- Ne odgovara ni na pozive, ni na poruke, čak ih ni ne otvara. To je vrlo frustrirajuće, jer samo želimo znati da je dobro, da je njen život stabilan i da brine o sebi. Ali, ona ne želi nikakvog kontakta s nama - kazao je izvor blizak porodici.