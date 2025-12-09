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TOKOM ODMORA NA JAHTI

Nespretna Britni Spirs: Napravila sam salto s broda i povrijedila se

Ali, ona ne želi nikakvog kontakta s nama, kazao je izvor blizak porodici

Britni Spirs: Napravila sam salto s broda - Avaz
Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
+3
A. O.

9.12.2025

Nekadašnja pop zvijezda Britni Spirs (Britney Spears) nedavno je otkrila da je zadobila povredu tokom odmora na jahti.

U snimku objavljenom na Instagramu, koji je kasnije uklonjen, 44-godišnja pjevačica prikazala je sebe u ružičastom kupaćem kostimu dok boravi u Meksiku. Video se iznenada prekida upravo u trenutku kada Britni odvezuje gornji dio bikinija.

- Napravila sam salto s broda i povrijedila se - navela je.

Ovaj zabrinjavajući snimak pojavio se nedugo nakon informacija da je pjevačica navodno prekinula komunikaciju s porodicom, koja je već duže vrijeme zabrinuta zbog njenog ponašanja. Odnosi između Britni i njene uže porodice već su narušeni, a prijatelji koji su pokušali doći do nje suočili su se, kako se tvrdi, s potpunom tišinom.

- Ne odgovara ni na pozive, ni na poruke, čak ih ni ne otvara. To je vrlo frustrirajuće, jer samo želimo znati da je dobro, da je njen život stabilan i da brine o sebi. Ali, ona ne želi nikakvog kontakta s nama - kazao je izvor blizak porodici.

Iako su neobične objave na Instagramu za pjevačicu već postale uobičajene, zabrinutost je posebno porasla prošlog mjeseca kada je viđena kako drži čašu za šampanjac dok napušta vinski bar — iako njen tim tvrdi da nije konzumirala alkohol tokom tog rijetkog izlaska.

U medijima se našla i u oktobru, kada je snimljena za volanom nakon večernjeg izlaska s prijateljima. Britni je tada zabilježena kako prelazi u druge vozne trake nakon što je izašla iz restorana Red-O u Taŭzend Ouksu (Thousand Oaks) u Kaliforniji.

Navodno je njeno neobično ponašanje potaknuto memoarima njenog bivšeg supruga Kevina Federlajna (Kevin Federline), koji su objavljeni u oktobru.

# JAHTA
# PAD
# BRITNEY SPEARS
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