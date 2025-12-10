Severina fotografijom iz muškog toaleta izazvala veliku pažnju pratioca

Severina je ponovo izazvala veliku pažnju, nakon što je podijelila provokativnu fotografiju na društvenoj mreži Instagram. Fotografija je nastala u muškom toaletu, a Severina je ispod objave napisala "Nije pogrešan WC".

Blistala je u providnoj haljini sa lancima, štiklama i punom šminkom. Nedavno je podijelila i fotografiju iz Zagreba kojom je oduševila pratioce. Nosila je sivi top otvorenih ramena, sako iste boje i materijala, te upečatljivu suknju.