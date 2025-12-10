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O ČEMU JE RIJEČ

Severina fotografijom iz muškog toaleta izazvala veliku pažnju pratioca

Fotografija je nastala u muškom toaletu, a Severina je ispod objave napisala "Nije pogrešan WC"

Severina. Instagram

Dž. M

10.12.2025

Severina je ponovo izazvala veliku pažnju, nakon što je podijelila provokativnu fotografiju na društvenoj mreži Instagram. 

Fotografija je nastala u muškom toaletu, a Severina je ispod objave napisala "Nije pogrešan WC". 

Blistala je u providnoj haljini sa lancima, štiklama i punom šminkom. 

Nedavno je podijelila i fotografiju iz Zagreba kojom je oduševila pratioce. Nosila je sivi top otvorenih ramena, sako iste boje i materijala, te upečatljivu suknju.

Pažnju su privukli i komentari ispod Severininih objava, a neke od njih je i lajkala. 

# TOALET
# SEVERINA
# PAŽNJA
# INSTAGRAM
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