Severina fotografijom iz muškog toaleta izazvala veliku pažnju pratioca

Severina je ponovo izazvala veliku pažnju, nakon što je podijelila provokativnu fotografiju na društvenoj mreži Instagram.
Fotografija je nastala u muškom toaletu, a Severina je ispod objave napisala "Nije pogrešan WC".
O ČEMU JE RIJEČ
Fotografija je nastala u muškom toaletu, a Severina je ispod objave napisala "Nije pogrešan WC"
Severina. Instagram
Severina je ponovo izazvala veliku pažnju, nakon što je podijelila provokativnu fotografiju na društvenoj mreži Instagram.
Fotografija je nastala u muškom toaletu, a Severina je ispod objave napisala "Nije pogrešan WC".
Blistala je u providnoj haljini sa lancima, štiklama i punom šminkom.
Nedavno je podijelila i fotografiju iz Zagreba kojom je oduševila pratioce. Nosila je sivi top otvorenih ramena, sako iste boje i materijala, te upečatljivu suknju.
Pažnju su privukli i komentari ispod Severininih objava, a neke od njih je i lajkala.
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