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BILI U VEZI RANIJE

Gile pred snimanje došao u bijesnom automobilu: Progovorio o odnosu sa Aleksandrom Prijović

Ona će dobiti poziv, rekao je Jašarspahić

Amar Gile Jašarspahić. Telegraf.rs

A. O.

10.12.2025

Bosanskohercegovački pjevač Amar Gile Jašarspahić stigao je u bijesnoj mašini na snimanje novogodišnjeg Pinkovog veselja u Šimanovicima i to ni manje ni više nego u Bentley-u.

Čim je izašao iz automobila dao je izjavu za medije.

- Odlično sam, super sam. Ja sam uvijek spreman za žurku. Nisam se baš pripremao toliko - rekao je pjevač na početku.

Na pitanje kakva je ova, 2025. godina bila za njega, Gile kaže:

- Odlična, desilo se baš dosta super stvari. Dobio sam i sina trećeg u ovoj godini. To je najveće blago, ne postoji veće.

Odnosi u porodici

Pomenuo je porodicu i otkrio da li im dovoljno posvećuje pažnje.

- Teško je da se balansira, ali eto ja sam uspio. Kad nađem slobodnog vremena provodim sa porodicom i onda je sve u redu. Bude trenutaka kada ih zapostavim, znate i vi kakav je ovo posao i putuje se i emisije, nije samo nastup, a onda se mora malo odvojiti i vremena za druženje sa društvom, tako da..

- Koje? Pa dobro, ona je znala s kim je u braku i ona je to prihvatila, to je normala sve.

Koncert u Beogradu 

- Ja sam ti izjavio da se slabo družim sa kolegama, ali mogu da izdvojim Ivanu Selakov i možda Teu Tairović, ona mi je ono baš dobar lak. Ostalo, pa ne družim se. Ja bih volio da snimimo novi duet, mislim da bi to bio hit pravi, a i onaj stari možemo da otpjevamo ili da ga obnovimo - rekao je Amar, pa otkrio da ga Prija nije zvala ni na jedan svoj koncert:

- Želja mi je da napravim koncert u Beogradu, i ako ga ikad napravim zvat ću je kao gosta, pa da vidimo hoće li doći. Ja nisam dobio poziv, ali shvatamo to, to je okej. Ona će dobiti poziv.

Aleksandra Prijović i Amar Gile. Društvene mreže

Na kraju je otkrio šta stvarno misli o Prijovićki:

- Ja sve najljepše mislim o toj djevojci, to je djevojka koja daje, čista desetka za nju.

Nakon takmičenja "Zvezde Granda" u kom je odnio titulu pobjednika, bh. pjevač je za kratko vrijeme stekao veliku popularnost, prenosi Telegraf.rs.

Osim po pjesmama i nevjerovatnom glasu, publika ga iz tog perioda pamti i po ljubavima, a pogotovo po vezi sa kolegicom Aleksandrom Prijović.

- Ja nju strašno volim i za mene nema bolje pjevačice od nje. Ali to sa njom je bio zanos, nešto dječje, nije bila to neka veza - rekao je pjevač svojevremeno za "Grand news".

# AMAR GILE JAŠARSPAHIĆ
# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
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