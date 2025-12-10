Gile pred snimanje došao u bijesnom automobilu: Progovorio o odnosu sa Aleksandrom Prijović

Bosanskohercegovački pjevač Amar Gile Jašarspahić stigao je u bijesnoj mašini na snimanje novogodišnjeg Pinkovog veselja u Šimanovicima i to ni manje ni više nego u Bentley-u.

Čim je izašao iz automobila dao je izjavu za medije.

- Odlično sam, super sam. Ja sam uvijek spreman za žurku. Nisam se baš pripremao toliko - rekao je pjevač na početku.

Na pitanje kakva je ova, 2025. godina bila za njega, Gile kaže:

- Odlična, desilo se baš dosta super stvari. Dobio sam i sina trećeg u ovoj godini. To je najveće blago, ne postoji veće.

Odnosi u porodici

Pomenuo je porodicu i otkrio da li im dovoljno posvećuje pažnje.

- Teško je da se balansira, ali eto ja sam uspio. Kad nađem slobodnog vremena provodim sa porodicom i onda je sve u redu. Bude trenutaka kada ih zapostavim, znate i vi kakav je ovo posao i putuje se i emisije, nije samo nastup, a onda se mora malo odvojiti i vremena za druženje sa društvom, tako da..

- Koje? Pa dobro, ona je znala s kim je u braku i ona je to prihvatila, to je normala sve.

Koncert u Beogradu

- Ja sam ti izjavio da se slabo družim sa kolegama, ali mogu da izdvojim Ivanu Selakov i možda Teu Tairović, ona mi je ono baš dobar lak. Ostalo, pa ne družim se. Ja bih volio da snimimo novi duet, mislim da bi to bio hit pravi, a i onaj stari možemo da otpjevamo ili da ga obnovimo - rekao je Amar, pa otkrio da ga Prija nije zvala ni na jedan svoj koncert:

- Želja mi je da napravim koncert u Beogradu, i ako ga ikad napravim zvat ću je kao gosta, pa da vidimo hoće li doći. Ja nisam dobio poziv, ali shvatamo to, to je okej. Ona će dobiti poziv.