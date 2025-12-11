Mirza Malkoč: “Svjetlo u tunelu” otvara novo poglavlje moje karijere

Bihaćki pjevač Mirza Malkoč predstavio je novi singl “Svjetlo u tunelu”, kojim najavljuje dolazak narednog albuma i početak saradnje sa jednim od najtraženijih regionalnih autora, Milanom Miletićem. Miletić potpisuje tekst i muziku, dok aranžman potpisuje Vidan Stolić, a pjesma je snimljena u beogradskom studiju “Smart”. Spot je realiziran u Dubaiju, u režiji Ervina Duratovića.

Malkoč otkriva da je već snimio pet pjesama s Miletićem, koji će biti većinski autor njegovog albuma planiranog za kraj 2026. godine. Uz podršku menadžera Irnana Mujagića i tima vrhunskih regionalnih muzičara, pjevač najavljuje novu fazu karijere koju, kako kaže, publika širom regiona tek treba da otkrije.