Jelena Karleuša šokirala: Bankrotirala sam, ne može gore

Pjevačica Jelena Karleuša jedva čeka da isprati 2025. godinu, za koju kaže da joj je bila jedna od najgorih, a otvoreno za Kurir priznaje i da nema nikakvu ušteđevinu.

Karleuša se nakon 25 godina ponovo našla na snimanju novogodišnjeg programa s velikim brojem kolega. U studiju se pojavila u elegantnoj bijeloj toaleti, a kao i uvijek, privukla je svu pažnju prisutnih.

– Moram iskreno reći da me pomalo plaši kada se nađem okružena tolikim brojem pjevača. Cijeli dan sam bila uznemirena. Nikada nisam bila u prostoriji sa ovoliko kolega, vidjet ćete kako izgledam kao jedna potpuno socijalna kolegica. Otpevat ću tri pjesme – „Insomniju“, vjerovatno u duetu s Đanijem, „Slatka mala“ i „Žene vole dijamante“, moja tri velika hita – rekla je Karleuša, pa pohvalila Viki Miljković i njenog supruga Tašketa, koji su zaduženi za muzički program.

„Pjevači su najpošteniji ljudi“

Komentirajući situaciju na estradi s radnim dozvolama i nastupima, Jelena je istaknula da joj je drago što su je kolege poslušale i počele voditi računa o dokumentaciji i vlastitoj vrijednosti.

– Vrijeme je da pjevači počnu cijeniti sebe i ono što donose. Ovo je džungla, a lanac ishrane je realnost. Pjevači svima donose najviše novca, a uvijek izvuku deblji kraj. Vidimo šta se dešava i s Lukasom, pa i sa mnom. Kakve napade doživljavam na koncertima, kako nas love kao kriminalce, a pjevači su najpošteniji i najnormalniji ljudi koji krvavo rade i zarađuju – rekla je Jelena za srbijanski Kurir.

Dodala je i da je dvije godine pandemije teško podnijela estradna scena:

– Svi su dobili pomoć, samo mi nismo. Glumci su viša kasta, veliki umjetnici i intelektualci, a pjevače doživljavaju kao neku radnu snagu koja treba šutjeti i biti zahvalna što postoji. Najteže se uvijek lomi na pjevačima. Drago mi je da su napokon počeli držati do sebe i da ne dozvoljavaju da ih hapse na bini. Meni zamjeraju što sam „kučketina“ jer ne dopuštam da se pojavim ako sve nije ispoštovano.

„2025. godina jedna od najgorih“

Govoreći o godini koja odlazi, Karleuša nije krila koliko joj je bila teška.

– Ako izuzmemo 2019. godinu, kada mi je umrla majka i kada je cijela planeta gledala moje gole fotografije, ova 2025. je najgora godina mog života – i privatno i poslovno. Ostala sam bez mnogo dragih ljudi, prijatelja koji su mi okrenuli leđa. Ostali su samo oni najvjerniji. Zato vjerujem da 2026. mora biti bolja, jer gora od ove ne može – iskrena je pjevačica.

Karleuša je priznala i da ne stoji dobro finansijski:

– Da imam neku kintu u slamarici ili šteku... nemam. Kad bih vam sada pokazala bankovni račun, mislim da biste se iznenadili. Uvjerena sam da vi stojite bolje od mene – rekla je Jelena kroz smijeh, dodajući da sav novac ulaže u posao i scenski nastup.