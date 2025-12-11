Živjeli su bajku, a onda ju zamijenio 20 godina mlađom: Emina Jahović tuži bivšeg, evo detalja

Ljubavna priča Emine Jahović (43) i turskog pevača Mustafe Sandala (55) godinama je privlačila pažnju medija, a njihova veza ostala je jedna od najpoznatijih balkansko–turskih romansi. Emina i Mustafa upoznali su se početkom 2000-ih u Istanbulu, kada je Emina gradila svoju međunarodnu muzičku karijeru. Od prvog susreta osjetili su snažnu povezanost, kako privatno, tako i profesionalno, te su ubrzo postali jedan od najpraćenijih parova u regiji. Sandal je više puta isticao da je Emina bila njegova „najveća životna inspiracija“.

Par se vjenčao 2008. godine na intimnoj ceremoniji u Istanbulu, a u braku su dobili dva sina. Iako su djeca često bila u centru pažnje medija, roditelji su inzistirali da njihov obiteljski život ostane daleko od očiju javnosti. Razvod i sukobi Nakon deset godina braka, Emina i Mustafa su se razveli, a sukobi su ubrzo eskalirali na sudu. Mustafa se ponovno oženio dvadeset godina mlađom partnericom Melisom, dok Emina svoj ljubavni život drži privatnim. Emina je svojevremeno tužila Mustafu zbog neplaćanja alimentacije, dok je on tvrdio da je u periodu nakon razvoda uplatio oko 1,8 milijuna turskih lira (oko 115.000 eura). Pevačica je tada istaknula da se radi o pitanju principa i odgovornosti te da odvjetnici vode spor.

Nova tužba i neispunjena obećanja Prema pisanju turskih medija, Emina je nedavno podnijela novu tužbu, tvrdeći da Mustafa nije ispunio obaveze iz sporazuma o razvodu iz 2018. godine. Dogovor je tada uključivao skrbništvo nad djecom, novčane isplate za školovanje, dio prihoda od prodaje kuće u Bejkozu te kupovinu stana u Srbiji. Međutim, Emina tvrdi da bivši suprug nije izvršio te obaveze.