Aleksandra Tadić prije godinu je ostala bez muža: Sada se odlučila na veliku promjenu

Naime, Cipka je nedavno riješila da promjeni imidž i dugačku crnu kosu je ofarbala u svjetlije tonove, a sada je ošišala šiške zbog čega mnogi komentarišu da djeluje mnogo mlađe.

Ona sa smrću muža i dalje ne može da se pomiri i tim povodom se često oglašava na mrežama, a sada se odlučila na veliku promjenu, piše Telegraf.rs.

Detalj koji je mnogima privukao pažnju je pjevačicina maska za telefon na kojoj je urađena slika nje i supruga.

Podsjetimo, Cipka je rekla da su je mnogi razočarali kada su joj bili najpotrebniji.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostat će tu gdje jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubjeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada - poručila je ona tada i dodala:

- Familiju nemam niti me interesuje. Imam porodicu koja se sastoji od više porodica, tu ubrajam i svojih par prijatelja. Dajem sebi za pravo da napravim porodicu koja meni odgovara. Biram ljude za svoju porodicu. Pojedini koji su mi po rođenju dodijeljeni od Boga ne znače da su u mom srcu i glavi moja porodica.