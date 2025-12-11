Tea platila dečku fakultet, otkrila kako je prevarena: "Muškarci su gore sponzoruše"

Mlada pjevačica Tea Bilanović sigurno će pamtiti 2025. godinu kada se vratila na estradu i napravila pravu pometnju zbog svog izgleda i pjesama, ali i dramama.

Ekipa Telegrafa zatekla je pjevačicu na snimanju jednog novogodišnjeg programa, a ona im je odmah priznala da uopće ne osjeća prazničnu euforiju, već samo radnu.

- Euforična sam u momentu kada kreće sezona nastupa, a što se tiče novogodišnjih praznika nisam nešto euforična zbog praznika, samo zbog posla. A, što se tiče zime, volim samo skijanje i to je to - rekla je kroz smijeh.

- Čim mi svi govore sve je super i top, znam da radim nešto što ne treba, ovako znam da sam na pravom putu.

Pomenula je i svoj povratak na estradu, ali progovorila o kolegama i sujeti na estradi.

- Vratila sam se na estradu krajem aprila, a preselila se za Beograd krajem januara. Nisam nešto ni specijalno radila na estradi ranije, ali mislim da sada idem punom parom. Dovoljno sam sazrela da sad mogu da iznesem tu težinu... Poenta je da se radi u kontinuitetu, ja radim po osjećaju i ciljevima. Opredijelila sam se za pjevanje i da gradim karijeru na svojim pjesmama, zato nemam problem da li će mi neka pjesma proći ili ne, snimam zato što volim to.

- Nastupala sam i ranije, pjevam 13 godina po kafanama. Ove godine sam počela više da radim po Srbiji i Beogradu, to mi je i bio cilj. Što se tiče kolega, nisam ja sad s nekim toliko bliska, družimo se i upoznajemo. Ima neko ko mi se ne dopada ili dopada, ali ne mogu da tvrdim da li je neko loš ili ne.

Nedavno je pomenula i problem koji je imala sa dosta starijom kolegicom Vesnom Zmijanac, a sada je pojasnila i šta se dogodilo na tom događaju.

- Generalno nemam problem sa predrasudama i dok nekoga ne upoznam, mislim sve najbolje o njemu i procjenjujem ga po djelima koje plasira. Što se tiče Vesne Zmijanac, nisam samo nju spomenula, ali sam nju navela kao primjer. Nisam rekla kao nešto lično, ali je bio meni značajan događaj i mene je pogodilo što se ubacila na moj red pjevanja, kasnije sam shvatila da se to mnogo često događa i da na neke stvari ne možeš da utičeš, a da na neke moraš da utičeš i da gaziš - kaže Tea i dodaje da se njoj uopće nije obratila:

- Nisam joj se uopće obratila, pričala sam sa organizatorima. Nije bilo potrebe da joj se obratim. Vesna je na toj jednoj manifestaciji radila, i to je bilo ono što je meni bilo značajno.

Na pitanje o imenima pjevača koji kradu bakšiš na nastupima, Tea je izjavila:

- Ne mogu da kažem zato što je to mnogo ružno i nezahvalno, pogotovu zato što su to ranije bile osobe koje vode normalan privatan život i ne želim da ih miješam. A, osobe iz javnosti ne želim da pominjem, jer se to jednom dijeilo.

- Bih, ali da imamo odvojene kase i da se zna, da ne bude to tako neuredno.

Nedavno je objavila svoju treću pjesmu "Pojas za spašavanje" nakon čega je je demo iste pjesme objavila i Ana Nikolić. Tea uskoro treba da se sastane sa Raletom, s kojim će verovatno popričati o ovoj situaciji.

- Nismo se čule, ja to nisam doživjela tako. Evo na novogodišnjem mi pjevamo tuđe pjesme. Nisam ga zvala vjerovatno ćemo u studiju nešto spomenuti, ali ovako nismo pričali o tome.

Tea ima veliki problem sa muškarcima, a ono što je šokiralo mnoge žene jeste i njeno priznaje da je bivšem dečku platila fakultet, na prevaru.

- Da, pa koliko je tad koštao fakultet u moje doba. To je bilo pre 12 godina, možda i više, bilo je negdje oko 2.000 maraka. Nema sad trenutno, morao je da uplati sad je rok, pa ja ako imam, i ja kao hajde pozajmit ću mu.

- Pa to su te fore njihove.

Za kraj je pomenula i problem koji žene imaju sve više sa muškarcima, ali i koliko joj je teško da nađe muškarca koji može da je isprati.