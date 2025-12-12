Miss Finske koja je porijeklom s Kosova oduzeta titula: Objavila fotografiju koja je izazvala skandal

Miss Finske Sarah Dzafce, koja je porijeklom s Kosova, ostat će bez ove titule nakon što je društvenim mrežama počela kružiti fotografija zbog koje je optužena za rasizam.

Naime, ona na fotografiji zateže oči, a u opisu je na finskom jeziku navedeno "kiinalaisenkaa syömäs", što se otprilike može prevesti kao "jedenje s Kinezom".

Mnogi su ovo protumačili kao da ismijava Azijate. Ona je navela da je zatezala oči jer je imala jaku glavobolju.