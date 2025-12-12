Miss Finske koja je porijeklom s Kosova oduzeta titula: Objavila fotografiju koja je izazvala skandal

Miss Finske Sarah Dzafce, koja je porijeklom s Kosova, ostat će bez ove titule nakon što je društvenim mrežama počela kružiti fotografija zbog koje je optužena za rasizam.
Naime, ona na fotografiji zateže oči, a u opisu je na finskom jeziku navedeno "kiinalaisenkaa syömäs", što se otprilike može prevesti kao "jedenje s Kinezom".
Mnogi su ovo protumačili kao da ismijava Azijate. Ona je navela da je zatezala oči jer je imala jaku glavobolju.
Iz organizacije izbora za Miss Finske su saopćili da ne prihvataju rasizam ili diskriminaciju u bilo kojem obliku. Također su se izvinili zbog ovog "incidenta" i dodali da će joj oduzeti titulu.
Kao posljedica ove odluke, Tara Lehtonen, koja je u septembru završila bila drugoplasirana, bit će nova Miss Finske. Sarah Dzafce je nakon svega organizovala konferenciju za medije na kojoj je, između ostalog, uputila izvinjenje.
"Jako mi je žao svima koje sam uvrijedila i povrijedila svojim postupcima na društvenim mrežama", navela je.