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POP ZVIJEZDA

Hejteri Tejlor Svift poželjeli da nestane, ona im hladno odgovorila

Svift je dodala da joj je posebno inspirativno posmatrati umjetnike koji imaju dugotrajne karijere

Tejlor Svift. Instagram

Dž. M

12.12.2025

Tokom gostovanja u emisiji „The Late Show with Stephen Colbert“, Tejlor Svift (Taylor Swift) suočila se s pitanjem o tome kako reaguje na ljude koji bi željeli da prestane da se bavi muzikom i jednostavno „nestane“.

Pjevačica je na to odgovorila kratko i vrlo jasno – uz osmijeh je poručila: „Ne želim.“

Svift je dodala da joj je posebno inspirativno posmatrati umjetnike koji imaju dugotrajne karijere.

Komentarišući teorije koje kruže o njenom navodnom povlačenju iz muzike nakon objave albuma „The Life of a Showgirl“ i vjeridbe s Trevisom Kelsijem (Travis Kelce), pjevačica je naglasila da takve pretpostavke nisu tačne. 

- Brak nije razlog da odustanem od svog posla - jasna je bila pop zvijezda.

# TEJLOR SVIFT
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