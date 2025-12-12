Bivši suprug Britni Spirs potpuno nag na naslovnici: Otkrio istinu o razvodu

Sem Asgari (Sam Asghari), bivši suprug Britni Spirs (Britney Spears), ponovo je u centru pažnje zbog golišavih fotografija za decembarsko izdanje časopisa "Playgirl". Na jednoj od naslovnica pozira potpuno nag ispred zelenila, dok peškirom strateški prekriva intimno područje, a na drugoj sjedi na kauču, golog tijela i s otkopčanim farmerkama.

U intervjuu za časopis, Asgari se osvrnuo na svoj brak s pop zvijezdom naglasivši kako se drži iranske poslovice koja kaže da nikada ne treba loše govoriti o onima s kojima si dijelio hljeb.

- Stoga, to uvijek želim poštovati. Uvijek ću se toga držati, i to mi je najvažnije - rekao je te dodao: