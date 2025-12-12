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PROVOKATIVNO IZDANJE

Bivši suprug Britni Spirs potpuno nag na naslovnici: Otkrio istinu o razvodu

Najbolje što možete učiniti je slaviti prošlost, cijeniti je i ne opterećivati se činjenicom da je gotovo, kaže

Bivši suprug Britni Spirs na naslovnici. Instagram

A. P.

12.12.2025

Sem Asgari (Sam Asghari), bivši suprug Britni Spirs (Britney Spears), ponovo je u centru pažnje zbog golišavih fotografija za decembarsko izdanje časopisa "Playgirl". Na jednoj od naslovnica pozira potpuno nag ispred zelenila, dok peškirom strateški prekriva intimno područje, a na drugoj sjedi na kauču, golog tijela i s otkopčanim farmerkama.

U intervjuu za časopis, Asgari se osvrnuo na svoj brak s pop zvijezdom naglasivši kako se drži iranske poslovice koja kaže da nikada ne treba loše govoriti o onima s kojima si dijelio hljeb.

 - Stoga, to uvijek želim poštovati. Uvijek ću se toga držati, i to mi je najvažnije - rekao je te dodao:

- Najbolje što možete učiniti je slaviti prošlost, cijeniti je i ne opterećivati se činjenicom da je gotovo. 

Inače, slavni par se upoznao 2016. godine na snimanju spota za pjesmu "Slumber Party". Vjenčali su se 2022., ali su se rastali već naredne. Razvod je okončan u maju 2024. godine. 

# SAM ASGHARI
# BRITNEY SPEARS
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