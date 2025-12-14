Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AUSTRIJA

Karleuša se razočarala u Lincu: Na nastup joj došlo jedva stotinjak fanova, nije htjela da održi koncert

U drugom klubu u Linzu koncert je održavao Saša Matić, a snimci pokazuju da je prostor bio potpuno ispunjen

Jelena Karleuša: Razočarenje u Lincu. Antonio Ahel / ATAImages / PIXSELL - Marko Đedović

S. S.

14.12.2025

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša nije se pojavila na nastupu u jednom klubu u austrijskom Linzu jer se, prema navodima, okupio vrlo mali broj posjetilaca.

Novinar Marko Đedović objavio je na mreži X snimke iz kluba Beton, gdje je Karleuša trebala nastupiti, navodeći da je u publici bilo svega 97 njenih fanova.

Istovremeno, u drugom klubu u Linzu koncert je održavao Saša Matić, a snimci pokazuju da je prostor bio potpuno ispunjen.

Karleuša je u više navrata odgađala izlazak na binu, ali se na kraju uopće nije pojavila. Publiku je o tome obavijestio uposlenik kluba, koji je poručio "dobit ćete karte za koncert po vašem izboru".

Na povike publike da žele Karleušu, odgovorio je"želim i ja Karleušu, ali kad neće – neće".

# JELENA KARLEUŠA
# AUSTRIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.