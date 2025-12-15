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PRONAĐENI U KUĆI

Slavni reditelj i njegova supruga pronađeni mrtvi

Zasad nema informacija o uzroku smrti

Rob i Mišel Rajner. AP

Dž. R.

15.12.2025

Policija Los Anđelesa saopćila je da je zaprimila dojavu o mrtvim osobama u domu Roba Rajnera (Reiner), slavnog holivudskog reditelja, glumca i producenta koji u svojoj karijeri, uz brojne nagrade i legendarnu filmografiju, ima i nominaciju za Oscara. 

Kako piše CNN, pozivajući se na izvor iz policije, jedan član Rajnerove porodice u kući je pronašao dvoje mrtvih ljudi. Za sada nema informacija o uzroku smrti, navodi isti izvor.

Glasnogovornik porodice potvrdio je u nedjelju navečer po lokalnom vremenu da su u pitanju tijela Roba Rajnera, slavnog holivudskog reditelja, te njegove supruge Mišel (Michelle).

- S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tokom ovog nevjerojatno teškog vremena - rekao je glasnogovornik u izjavi.

Detektivi za ubistva LAPD-a nalaze se na terenu i provode istragu u domu holivudskog reditelja, potvrdio je za CNN izvor iz policije.

# REDITELJ
# ROB REINER
# MICHELLE REINER
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