Sin reditelja Roba Rajnera i Mišel osumnjičen za njihovo ubistvo, tijela pronađena u stanu

Rob Reiner slavni reditelj i glumac pronađen je mrtav u svom stanu, zajedno sa suprugom Mišel Singer Rajner (Michelle).

Za njihovu smrt je osumnjičen, prema navodima izvora bliskih porodici, njihov sin Nik Rajner (Nick Reiner).

Nadležne službe su jučer oko 15:30 sati primile poziv za pružanje medicinske pomoći, a po dolasku su zatekle beživotna tijela muškarca starog 78 godina i žene stare 68 godina.

Prema navodima izvora koji su razgovarali s članovima porodice, ubistvo je počinio njihov sin Nik Rajner, međutim policija zasad nije zvanično potvrdila te informacije. Policija je saopštila da je Nik (32) živ i da se nalazi na ispitivanju, ali do sada nije izvršeno nijedno hapšenje.

Bogata karijera

Rob Rajner je bio jedan od najznačajnijih holivudskih režisera, producenata i glumaca, s karijerom koja uključuje neka od najvoljenijih filmskih ostvarenja.

Njegov rediteljski debi bio je film "This Is Spinal Tap" (1984), a zatim su uslijedili klasici poput "Stand by Me" (1986), "The Princess Bride" (1987), "When Harry Met Sally" (1989), "Misery" (1990) i "A Few Good Men" (1992). Širu popularnost prvobitno je stekao glumeći lik Mikea u kultnoj TV seriji "All in the Family" producenta Normana Learea.

Rođen je 1947. godine u Bronxu, New York. Njegov otac bio je legendarni komičar Carl Reiner, a majka glumica i pjevačica Estelle Lebost. Rob i Michele upoznali su se tokom rada na filmu "When Harry Met Sally", a vjenčali su se 1989. godine i dobili troje djece. Prije toga, Rob je bio u braku s glumicom i režiserkom Penny Marshall, koja je preminula 2018. godine u 75. godini života usljed komplikacija izazvanih dijabetesom.