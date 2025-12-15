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Prvo oglašavanje Džidžinog izabranika nakon što su izgubili bebu: Evo gdje sada borave

On je na snimanju „Pinkovih zvezda“ nedavno izjavio da njegova kćerka Džidža nije baš dobro

Instagram

E. A.

15.12.2025

Kćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra Džidža Stojković, nedavno je izgubila bebu, a tokom najtežeg perioda spakovala je stvari i sa izabranikom otišla iz Beograda.

Naime, Aleksandra Stojković Džidža se potpuno povukla i otišla s dečkom Milanom u prirodu, gdje zajedno provode vrijeme.

On se sada prvi put oglasio nakon što su izgubili bebu, i to zajedničkom fotografijom sa Stare planine.

Džidža je uživala u šetnji s Milanom, pa se i uslikala, a on je fotografiju objavio uz emotikon srca.

Da je nedavno izgubila bebu potvrdio je njen otac Dragan Stojković Bosanac.

Džidža sa izabranikom. Instagram

On je na snimanju „Pinkovih zvezda“ nedavno izjavio da njegova kćerka Džidža nije baš dobro.

Na pitanje o trudnoći kratko je rekao:

– Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao.

Kako smo saznali od izvora bliskog Aleksandri Stojković Džidži, ona je izgubila bebu i tim povodom nije željela da se oglašava. Uz nju su bili porodica i prijatelji.

# DŽIDŽA
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