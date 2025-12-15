Prvo oglašavanje Džidžinog izabranika nakon što su izgubili bebu: Evo gdje sada borave

Kćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra Džidža Stojković, nedavno je izgubila bebu, a tokom najtežeg perioda spakovala je stvari i sa izabranikom otišla iz Beograda.

Naime, Aleksandra Stojković Džidža se potpuno povukla i otišla s dečkom Milanom u prirodu, gdje zajedno provode vrijeme.

On se sada prvi put oglasio nakon što su izgubili bebu, i to zajedničkom fotografijom sa Stare planine.

Džidža je uživala u šetnji s Milanom, pa se i uslikala, a on je fotografiju objavio uz emotikon srca.

Da je nedavno izgubila bebu potvrdio je njen otac Dragan Stojković Bosanac.