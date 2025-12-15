Barbara Bobak progovorila o nasilju u vezi: "Izvukao je život iz mene"

Pjevačica Barbara Bobak (27) prvi put je javno progovorila o razlozima prekida veze s Darkom Lazićem (34), gotovo četiri godine nakon raskida. U intervjuu je iznijela potresne detalje odnosa koji je, kako kaže, ostavio trajne posljedice na nju.

Barbara je priznala da je u vezi doživjela maltretiranje te da u početku nije bila svjesna Darkove reputacije i problema koji su ga pratili u javnosti. Kada su se upoznali, opisala ga je kao šarmantnog i harizmatičnog muškarca koji se prema njoj isprva ponašao lijepo.

Kako je vrijeme prolazilo, shvatila je da stvari nisu onakve kakvima ih je zamišljala, nakon čega je prekinula vezu. Danas otvoreno kaže da se zbog tog odnosa kaje.

– To nije bila veza bez posljedica. Ostalo je na meni zauvijek. Pomirila sam se s tim da je to dio mog života, ali kajem se – rekla je.

Odnos je opisala kao „školski primjer narcisoidnog poremećaja“, naglašavajući da ne želi iznositi sve detalje, ali da je svjesna svega što je proživjela. Na pitanje je li bila maltretirana, kratko je potvrdila ozbiljnost situacije.

Najemotivniji dio razgovora bio je kada je priznala da je tokom te veze „izgubila životnu energiju“.

– U ogledalu sam vidjela mučenu osobu. Voljela sam ga jako. Zato sam godinama izbjegavala ovu temu – rekla je kroz suze.

Dodaje i to da je je iz nje "izvukao život".

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