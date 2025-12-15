Karleuša poslije 17 godina pravi presedan: Odluka vezana za Atinu i Niku

Jelena Karleuša prvi put će pred kamerama govoriti u društvu svojih dviju nasljednica, Atine i Nike Tošić!

Njih tri će se zajedno pojaviti u emisiji Ognjena Amidžića u utorak, 16. decembra, a program će se emitovati uživo od 23 sata.

Karleuša će u emisiji govoriti o majčinstvu, životnim izazovima i vrijednostima koje prenosi svojim kćerima, dok će Atina i Nika po prvi put otvoreno govoriti o odrastanju uz jednu od najpoznatijih majki na Balkanu.

Jelena će se dotaći važnih životnih lekcija, kao i načina na koji kćerima pokušava usaditi samopouzdanje, snagu i autentičnost. Napraviće paralelu između svog odgoja i načina na koji vaspitava svoje nasljednice, ali i sadašnjeg odnosa između Duška Tošića i nje.

Poseban dio emisije bit će posvećen odnosu majke i kćeri, njihovoj bliskosti, ali i razlikama u karakterima. Jelena će otvoreno govoriti o svojim strahovima, dilemama i odgovornosti koju osjeća kao roditelj.

S druge strane, Atina i Nika imat će priliku da se po prvi put kroz TV formu obrate javnosti i podijele svoje viđenje svijeta u kojem odrastaju. Govorit će o školovanju, interesovanjima, snovima i planovima, ali i o tome kako je živjeti sa majkom čije se ime svakodnevno nalazi u centru pažnje.

Gledaoci će imati priliku vidjeti prirodnu porodičnu energiju, puno iskrenih trenutaka, smijeha i emocija, ali i dobiti odgovore na pitanja koja javnost već godinama intrigira.