Uništeno rođendansko slavlje Tejlor Svift: Ostaje bez Superboula, Čifsi eliminisani iz plej-ofa

Pop zvijezda Tejlor Svift neće bodriti vjerenika Trevisa Kelsija na Superboulu, nakon što su Kanzas Siti Čifsi eliminisani iz plej-ofa NFL lige.

Tim iz Misurija poražen je od Los Anđeles Čardžersa, čime je i zvanično ostao bez šanse za plasman u završnicu sezone.

Na ovaj način je uništeno rođendansko slavlje pjevačice.

Ovo je prvi put da Čifsi ne ulaze u plej-of još od 2014. godine. Iako su eliminisani, ekipu očekuju još tri utakmice do kraja regularne sezone, uključujući i meč na domaćem terenu na Božić.

Tejlor Svift prisustvovala je utakmici u nedjelju na stadionu Erouhed, gdje je viđena u VIP loži.

Pjevačica je prethodne dvije godine bila redovan gost Superboula – 2024. godine slavila je Kelsijevu titulu, dok je 2025. prisustvovala porazu Čifsa od Filadelfija Iglsa.

Tokom tih finala, Svift je često bila u društvu brojnih poznatih ličnosti, među kojima su bile Ajs Spajs, sestre Hajm i Blejk Lajvli, što je dodatno povećavalo medijsku pažnju oko njene veze s NFL zvijezdom.

U međuvremenu, američki mediji sve češće spekulišu o mogućem povlačenju Trevisa Kelsija iz profesionalnog fudbala, naročito nakon, kako se navodi, ispodprosječne sezone Čifsa.

Ipak, zvaničnih potvrda o njegovim planovima za budućnost još nema.

Eliminacija Kanzas Siti Čifsa znači da će ovogodišnji Superboul proteći bez jednog od najpraćenijih slavnih parova u publici, ali interesovanje javnosti za Svift i Kelsija, sudeći po reakcijama fanova, ne jenjava.