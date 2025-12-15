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AMERIČKA ZVIJEZDA

Uništeno rođendansko slavlje Tejlor Svift: Ostaje bez Superboula, Čifsi eliminisani iz plej-ofa

U međuvremenu, američki mediji sve češće spekulišu o mogućem povlačenju Trevisa Kelsija iz profesionalnog fudbala

AP

E. A.

15.12.2025

Pop zvijezda Tejlor Svift neće bodriti vjerenika Trevisa Kelsija na Superboulu, nakon što su Kanzas Siti Čifsi eliminisani iz plej-ofa NFL lige.

Tim iz Misurija poražen je od Los Anđeles Čardžersa, čime je i zvanično ostao bez šanse za plasman u završnicu sezone.

Na ovaj način je uništeno rođendansko slavlje pjevačice.

Ovo je prvi put da Čifsi ne ulaze u plej-of još od 2014. godine. Iako su eliminisani, ekipu očekuju još tri utakmice do kraja regularne sezone, uključujući i meč na domaćem terenu na Božić.

Tejlor Svift prisustvovala je utakmici u nedjelju na stadionu Erouhed, gdje je viđena u VIP loži.

Pjevačica je prethodne dvije godine bila redovan gost Superboula – 2024. godine slavila je Kelsijevu titulu, dok je 2025. prisustvovala porazu Čifsa od Filadelfija Iglsa.

Tokom tih finala, Svift je često bila u društvu brojnih poznatih ličnosti, među kojima su bile Ajs Spajs, sestre Hajm i Blejk Lajvli, što je dodatno povećavalo medijsku pažnju oko njene veze s NFL zvijezdom.

U međuvremenu, američki mediji sve češće spekulišu o mogućem povlačenju Trevisa Kelsija iz profesionalnog fudbala, naročito nakon, kako se navodi, ispodprosječne sezone Čifsa.

Ipak, zvaničnih potvrda o njegovim planovima za budućnost još nema.

Eliminacija Kanzas Siti Čifsa znači da će ovogodišnji Superboul proteći bez jednog od najpraćenijih slavnih parova u publici, ali interesovanje javnosti za Svift i Kelsija, sudeći po reakcijama fanova, ne jenjava.

# TEJLOR SVIFT
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