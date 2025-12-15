Video / Emir Brunčević za "Avaz": Neće Desingerica pjevati na svadbama, žena je znala da se udaje za pjevača

Pjevač Emir Brunčević bio je gost “Avazvog intervjua” koji se snimao u Beogradu, a razgovor je protekao u opuštenoj atmosferi, uzmnogo iskrenih odgovora o porodici, karijeri, medijima imuzici koju, kako kaže, nikada ne radi „reda radi“.

Emir je otkrio da mu je supruga iz Sarajeva, a upoznali su se dok je radio u BiH.

– Došao sam da radim, a kao svaki pjevač i oženio se. Znala je da se udaje za pjevača – rekao je kroz šalu.

Emir je danas posebno popularan na TikToku, gdje publika prepoznaje njegovu emociju, te ističe da mu je važno da mlađa publika prepoznaje njegov talenat.

Ističe da ne osuđuje nijedan muzički pravac, ali zna šta pripada kojem trenutku.

– Na svadbi se zna šta se sluša. Ne može sve svuda. Neće Desingerica pjevati na svadbi – kazao je.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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