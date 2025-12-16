Pjevač pokazao ljubav trudnoj supruzi: Danas se nameću blud i nemoral, a ti si obraz i poštenje, najčistija duša

- Najdivnija majko, suprugo, prijatelju najiskreniji životni, najčistija dušo javnog života od kada postoji. Želim ti da bar malo u ovome svijetu iskrivljenih stvari i vrijednosti postaneš svjesna sebe, jer onda bi tek vidjela koliko puno vrijediš u odnosu na sve ostalo sa čim se susrijećeš. Nije život ono što se danas nameće kao prioritet – blud, nemoral. Život je obraz, čast, poštenje, a ti si oličenje svega toga u svakom segmentu života. Ti si jedinstvena i jedna-jedina. Bog je veliki i budi sigurna da će uslišiti sve tvoje molitve i da će na kraju svako dobiti ono mjesto koje zaslužuje, jer protiv Boga ne može niko, a siguran sam da prati svaki korak svakoga od nas koji napravimo. Za cio svijet ti si možda jedna osoba. Ali za jednu osobu – ti si cio svijet. Srećan rođendan, ljubavi moja - napisao je pjevač ispod slike sa suprugom na zvaničnom Instagram profilu.

Oni već imaju sina i kćerku.