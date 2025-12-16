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OPROSTILA AFERU

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić zajedno: Nakon skandala s trans djevojkom, pojavili se na rođendanu

I dok se medijima postavljalo pitanje s kim je Vujadin stigao na slavlje, Kaća je objavila fotografiju koja je sve iznenadila

Mirka i Vujadin. Instagram

E. A.

16.12.2025

Kaća Grujić i Nikola Gobeljić proslavili su četvrti rođendan kćerke Katje, a njih dvoje potrudili su se da njihova princeza ima rođendan za pamćenje.

Bilo je tu puno djevojčicinih drugara, a vjerujemo da su se svi obradovali kada su ugledali veličanstvenu tortu na pet spratova.

Osim sjajne dekoracije, pažnju medija privuklo je i prvo pojavljivanje Vujadina Savića poslije skandala koji ga je zadesio.

I dok se medijima postavljalo pitanje s kim je Vujadin stigao na slavlje, Kaća je objavila fotografiju koja je sve iznenadila.

Naime, ona se fotografisala s gošćama, a jedna od njih bila je i Mirka Vasiljević, što je dokaz da je ona pravila društvo Vujadinu, samo je, vjerovatno, došla nešto kasnije, prenosi Scandal.

Bonus video:

# MIRKA VASILJEVIĆ
# VUJADIN SAVIĆ
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