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Vjeridba u Bijeloj kući: Udaću se za ljubav života

Njegova izabranica takođe se obratila prisutnima, istakavši da je iza nje najnezaboravniji vikend u životu

Donald Tramp mlađi sa vjerenicom Betinom Anderson. AP

E. A.

16.12.2025

Donald Tramp mlađi i Betina Anderson zvanično su se vjerili, a radosnu vijest javnosti je saopštio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom obraćanja u Bijeloj kući.

Prema snimku koji se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, najstariji sin američkog predsjednika nije krio emocije tokom objave.

- Obično nikad ne ostajem bez riječi, jer sam poznat po tome da dobro držim govore - rekao je Tramp mlađi (47).

Ali, ovog puta je bio kratak.

- Želim da zahvalim Betini za onu jednu riječ – DA - dodao je budući mladoženja.

Njegova izabranica takođe se obratila prisutnima, istakavši da je iza nje najnezaboravniji vikend u životu.

- Udaću se za ljubav života i osjećam se kao najsrećnija djevojka na svijetu. Hvala svima - kazala je Anderson.

Donald Tramp mlađi je ranije bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom ima petoro djece.

Par se razveo 2018, nakon 12 godina braka.

Veza s Anderson prvi put je privukla pažnju javnosti u avgustu 2024. godine, kada su viđeni zajedno na branču u Palm Biču.

Do decembra iste godine, mediji su potvrdili da su u vezi oko šest mjeseci.

Vjeridba u Bijeloj kući dodatno je skrenula pažnju javnosti na ovaj par, koji se sada priprema za vjenčanje koje će, sudeći po interesovanju medija, biti jedno od najpraćenijih u američkom javnom životu.

# BIJELA KUĆA
# AMERIKA
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