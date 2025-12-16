Vjeridba u Bijeloj kući: Udaću se za ljubav života

Donald Tramp mlađi i Betina Anderson zvanično su se vjerili, a radosnu vijest javnosti je saopštio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom obraćanja u Bijeloj kući.

Prema snimku koji se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, najstariji sin američkog predsjednika nije krio emocije tokom objave.

- Obično nikad ne ostajem bez riječi, jer sam poznat po tome da dobro držim govore - rekao je Tramp mlađi (47).

Ali, ovog puta je bio kratak.

- Želim da zahvalim Betini za onu jednu riječ – DA - dodao je budući mladoženja.

Njegova izabranica takođe se obratila prisutnima, istakavši da je iza nje najnezaboravniji vikend u životu.

- Udaću se za ljubav života i osjećam se kao najsrećnija djevojka na svijetu. Hvala svima - kazala je Anderson.

Donald Tramp mlađi je ranije bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom ima petoro djece.

Par se razveo 2018, nakon 12 godina braka.

Veza s Anderson prvi put je privukla pažnju javnosti u avgustu 2024. godine, kada su viđeni zajedno na branču u Palm Biču.