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Vesna Zmijanac napustila bolnicu: Evo ko je došao po nju

Pjevačica bi trebalo da odmara mjesec dana, a potom da se vrati na kontrolu

Vesna Zmijanac. Ivan Vučićević

E. A. / Scandal

16.12.2025

Vesna Zmijanac napustila je jeučer Urgentni centar poslije 10 dana koliko je provela u bolnici, nakon što ju je dovela prijateljica, prenosi Scandal.

Pjevačica je operisala srce i ugrađena su joj tri stenta. Iako je planirala da isti dan ode kući, ostala je u bolnici, a potom joj je urađena operacija sa tri bajpasa.

Napustila bolnicu, a po nju je došao zet Relja Popović. Relja je sačekao majku svoje supruge Nikolije Jovanović, a potom su se zajedno odvezli.

Vesna je nosila šal i naočare, dok je Relja radosno dočekao taštu koja je poslije 10 dana konačno izašla iz bolnice.

Pjevačica bi trebalo da odmara mjesec dana, a potom da se vrati na kontrolu.

# VESNA ZMIJANAC
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