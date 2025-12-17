Nik Rajner službeno optužen za ubistvo svojih roditelja: Prerezao im grkljane

Za ubistvo reditelja Roba Rajnera (Reiner) i njegove supruge Mišel (Michelle) službeno je optužen njihov sin, Nik Rajner (Nick Reiner).

U slučaju osuđujuće presude njemu prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, ili čak smrtna kazna.

Par je ubijen u svom krevetu u vili u Los Angelesu, a vijest o optužnici uslijedila je samo dva dana nakon ovog zločina.

Na konferenciji za novinare, okružni tužitelj okruga Los Angeles, Nathan Hochman potvrdio je optužbe, ali je dodao kako još nije donesena odluka o tome hoće li tužitelji tražiti smrtnu kaznu.

Suočava se s posebnom optužbom da je koristio opasno oružje, a to je nož - kazao je Hochman.

Beživotna tijela Roba i Mišel pronađena su u nedjelju u njihovoj vili u Brentwoodu, vrijednoj 13,5 miliona dolara. Njih je pronašla najmlađa kćerka Romy koja živi nedaleko od njih. Par je pronađen u krevetu s prerezanim grkljanima.