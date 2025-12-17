Nik Rajner službeno optužen za ubistvo svojih roditelja: Prerezao im grkljane

Za ubistvo reditelja Roba Rajnera (Reiner) i njegove supruge Mišel (Michelle) službeno je optužen njihov sin, Nik Rajner (Nick Reiner).
U slučaju osuđujuće presude njemu prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, ili čak smrtna kazna.
Par je ubijen u svom krevetu u vili u Los Angelesu, a vijest o optužnici uslijedila je samo dva dana nakon ovog zločina.
Na konferenciji za novinare, okružni tužitelj okruga Los Angeles, Nathan Hochman potvrdio je optužbe, ali je dodao kako još nije donesena odluka o tome hoće li tužitelji tražiti smrtnu kaznu.
Suočava se s posebnom optužbom da je koristio opasno oružje, a to je nož - kazao je Hochman.
Beživotna tijela Roba i Mišel pronađena su u nedjelju u njihovoj vili u Brentwoodu, vrijednoj 13,5 miliona dolara. Njih je pronašla najmlađa kćerka Romy koja živi nedaleko od njih. Par je pronađen u krevetu s prerezanim grkljanima.
Samo nekoliko sati prije ubistva, u subotu navečer Rob Rajner se navodno posvađao sa sinom Nikom na božićnoj proslavi koju je organizovao komičar Konan Obrajen (Conan O'Brien). Više svjedoka kazalo je medijima da se Nik, koji ima historiju nasilja i ovisnosti na proslavi ponašao neobično.
Rajner je sina koji je živio na porodičnom imanju, navodno poveo na zabavu kako bi "pripazio na njega". Gosti su Nikovo ponašanje opisali kao "antisocijalno", navodeći da je stalno gledao u prisutne, "ponašao se ludo" , ispitivao ljude jesu li slavni.
Nik Rajner je uhapšen u nedjelju navečer, a policija ga je locirala nakon što se prijavio u motel u Santa Monici. Prilikom pretrage njegove sobe, vlasti su zatekle stravične prizore, i to tuš pun krvi, krvave mrlje po krevetu i prozore zamračene plahtama.
On se trenutno nalazi u pritvoru u centru Los Angelesa. Kaucija mu je prvobitno određena na četiri miliona dolara, ali je kasnije povučena.