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SLAVNI BRAČNI PAR

Viktorija Bekam o najgoroj navici supruga Dejvida: "Sramotno je"

Jednom smo otišli na zabavu i stigli prije osoblja koje je posluživalo, ispričala je modna dizajnerica

Poznati bračni par. Instagram

Dž. M.

17.12.2025

Viktorija Bekam (Victoria Beckham) nedavno je govorila o jednoj navici svog supruga Dejvida (David) koja je posebno može izbaciti iz takta. 

Slavni bračni par, koji je u braku već 26 godina i ima četvoro djece, često je u centru pažnje javnosti, a modna dizajnerica je ovom prilikom otkrila nekoliko zanimljivih detalja iz njihove svakodnevice.

Gostujući u emisiji „Watch What Happens Live“, Viktorija (51) priznala je da joj je s vremenom postalo neugodno zbog Dejvidove potrebe da na sve događaje dolazi znatno ranije nego što je potrebno.

- Dejvid voli stići ranije na sve. Jednom smo otišli na zabavu i stigli prije osoblja koje je posluživalo. U ovom je trenutku to već sramotno - rekla je.

Voditelj emisije našalio se komentarom da bi ponekad trebali i zakasniti, s čime se Viktorija odmah složila, dodavši da mu upravo to stalno govori.

# BRAČNI PAR
# DEJVID BEKAM
# VIKTORIJA BEKAM
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