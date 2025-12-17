Viktorija Bekam o najgoroj navici supruga Dejvida: "Sramotno je"

Viktorija Bekam (Victoria Beckham) nedavno je govorila o jednoj navici svog supruga Dejvida (David) koja je posebno može izbaciti iz takta.

Slavni bračni par, koji je u braku već 26 godina i ima četvoro djece, često je u centru pažnje javnosti, a modna dizajnerica je ovom prilikom otkrila nekoliko zanimljivih detalja iz njihove svakodnevice.

Gostujući u emisiji „Watch What Happens Live“, Viktorija (51) priznala je da joj je s vremenom postalo neugodno zbog Dejvidove potrebe da na sve događaje dolazi znatno ranije nego što je potrebno.

- Dejvid voli stići ranije na sve. Jednom smo otišli na zabavu i stigli prije osoblja koje je posluživalo. U ovom je trenutku to već sramotno - rekla je.