Estradni menadžer otkrio tajne muzičke scene: Radio s najvećim imenima

Mnogi Bosanci i Hercegovci domovinu su zamijenili Njemačkom i tamo nastavili svoj životni put.

Neki su uspješni u sportu, drugi u biznisu, treći kao profesori, a Irnan Mujagić je tamo nastavio ostvarivati svoju životnu želju i radi kao estradni menadžer.

Irnan je rođen 1985. godine u Bosanskoj Krupi, a dugogodišnji rad na estradi nedavno je krunisao pokretanjem agencije UNA Music Booking.

Mujagić je karijeru započeo vrlo mlad — sa samo 17 godina, kada je 2002. godine organizovao svoj prvi veliki koncert, Donne Ares u austrijskom Linzu.

- Taj događaj označio je početak mog angažmana na estradi, kojoj sam ostao posvećen više od dvije decenije - govori Irnan.

Po struci profesor sporta, 2007. godine pokreće prvu školu plivanja na Unsko-sanskom kantonu, kroz koju je prošlo gotovo 5.000 djece.

- Iako sam profesionalno obrazovanje usmjerio ka sportu, moj poduzetnički duh i ljubav prema muzici i ljudima odveli su me u svijet estrade, gdje vrlo brzo gradim reputaciju pouzdanog i sposobnog menadžera. Kroz svoju karijeru sarađivao sam sa brojnim poznatim izvođačima. Među njima su Donna Ares, Osman Hadžić, Halid Muslimović, Enes Begović, Nenad i Peđa Jovanović, Amar Jašarspahić Gile, Denis Bagavac Davor Badrov, Mirza Malkoč, Emir Đulović, Rade Lacković, Amadeus Band, Saša Matić, Lapsus Band, Sajfer, MC Yanko, MC Cvija, Magla Band, Lejla Zahirović, Nino Hrustemović... Ovo su samo neka od imena s kojim sam sarađivao - nastavlja Irnan.

Posebno ističe dugogodišnje saradnje sa Emirom Đulovićem, te sa Mirzom Malkočem, čiji je razvoj karijere pratio od samih početaka.

- Odnos sa Mirzom započet poslovno, prerastao je u kumstvo koje traje do danas. Od 2015. do 2018. godine organizovao sam i humanitarne sportsko–estradne događaje u Bosanskoj Otoci, gdje su prikupljena sredstva donirana lokalnom fudbalskom klubu NK Sloga za razvoj omladinskih selekcija. U istim periodu sam sarađivao i sa Emirom Đulivićem i radujem se svakom njegovom novom uspjehu kao što je nedavni koncert u sarajevskom Domu mladih - kaže Mujagić.

Godine 2014. seli u Njemačku, u grad München, kako bi bio bliže saradnicima iz Njemačke, Austrije i Švicarske, gdje i danas ostvaruje najveći broj angažmana.

- U novembru 2025. osnovao sam UNA Music Booking, koji se fokusira na profesionalnu podršku mladim i talentovanim izvođačima. Agencija zastupa Mirzu Malkoča, Lejlu Zahirović, Ninu Hrustemovića i Denisa Bagavca, a osim organizacije njihovih nastupa, pružamo i promociju na društvenim mrežama, PR podršku i podcast produkciju, nudeći savremeni model izgradnje karijere mladih izvođača - kaže ovaj estradni menadžer.

Privatno, ističe da mu je najveća životna sreća rođenje kćerke Une, koja mu je, kako kaže, "centar svemira".