Otkrila bolnu istinu: Karleuša izgubila bebu

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji „AmiG“, gdje je odgovarala na pitanja gledalaca pristigla putem Instagrama. Jedno od njih odnosilo se na rangiranje ljubavnog umijeća njenih bivših partnera – Duška Tošića, Bojana Karića i košarkaša Nikole Jovanovića.

– Svakog muškarca s kojim sam bila voljela sam na poseban način. Ja ne kalkulišem – ili volim 300 posto ili nikako. Ne spavam s muškarcem prema kojem ne osjećam strast i privlačnost. Ne mogu nikoga izdvojiti, ali Nikolu Jovanovića bih izuzela jer je ispao velika kukavica kada su krenuli napadi na mene. Uplašio se i pobjegao, tako da nije vrijedan spomena – rekla je Karleuša.

Govoreći o bivšim muževima, istakla je da je Bojana Karića iskreno voljela, naglasivši da su predrasude o tome da ga nije voljela zbog izgleda potpuno pogrešne, jer je prema njoj bio izuzetno pažljiv. Kada je riječ o Dušku Tošiću, rekla je da ga izdvaja jer s njim ima dvije kćerke i 17 godina braka.

Karleuša se osvrnula i na razvod od Tošića, ističući da on nije stao uz nju u trenucima kada joj je to bilo najpotrebnije, te da joj nije oprostio, dok je ona njemu, kako tvrdi, oprostila mnogo toga.

– Ne postoji žena koja prevari muškarca ako je on dobar i pažljiv prema njoj. Žena koja voli, ne vara – poručila je pjevačica.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića o uzroku kraha braka, Karleuša je bila direktna:

– On je razlog. Ta afera se ne bi dogodila da je brak funkcionisao kako treba, ali on je morao preći preko toga. Smatram da mi svaki muškarac mora oprostiti jer sam ja, doslovno, anđeo u vezi – rekla je, osvrnuvši se i na aferu s Ognjenom Vranješom.

Dodala je da je u braku nedostajalo pažnje te da je godinama prelazila preko grešaka kako bi sačuvala porodicu, ali kada se njoj desila greška, očekivala je bezuslovnu podršku.

Na kraju, Jelena je otvoreno odgovorila i na pitanje o prekidu trudnoće, priznajući da je prije 12 godina, tokom velikog koncerta na Ušću, bila trudna, ali da je zbog ogromnog stresa izgubila bebu i morala proći medicinsku intervenciju.