Stavila tačke na priče: Rada Manojlović otkrila sve o ljubavnoj vezi sa Milanom Stankovićem

Rada Manojlović i Milan Stanković započeli su ljubavnu vezu tokom jednog muzičkog takmičenja, a pjevačica je sada otkrila da li je njihov odnos bio marketinški trik i da li su, kako se godinama spekulisalo, glumili emocije na nagovor Saše Popovića.

Rada i Milan bili su u dugogodišnjoj vezi, koja je kasnije završila raskidom. Nakon toga svako je krenuo svojim putem – Milan Stanković se povukao s javne scene, dok je Rada Manojlović danas sretna u vezi s Vladimirom Rankovićem, s kojim, kako se navodi, planira i brak.

Govoreći o odnosu s Milanom, Rada je istakla da je njihova veza često bila tema medija, uz razne negativne komentare i pitanja da li je sve bilo dio marketinške priče.

– Moja ljubavna veza bila je centralna naslovnica, uz stalna nagađanja da li je sve to marketinški trik i da li je Saša Popović sve osmislio – rekla je Rada, pa ironično dodala:

– Da, evo, glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje jer nas je Saša Popović natjerao da glumimo. Tada mi je to smetalo i nisam se najbolje snalazila.

Pjevačica je priznala i da joj je vremenom postalo jasno kako funkcioniše estrada.

– Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nikome nisam konkurencija. Volim kada me kritikuju i prozivaju, jer tada znam da vrijedim. U Grandu su nas i Žika i Saša učili da sve što imamo reći kažemo direktno, a ne preko medija. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u javnosti bude neka druga osoba – previše sam sebi važna – zaključila je Rada u emisiji „Nije lako biti ja“.