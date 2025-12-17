Đorđina Rodrigez otkrila detalje o zarukama: To je najmanje što mi je mogao ponuditi nakon deset godina

Đorđina Rodrigez (Georgina Rodriguez) u nedavnom intervjuu otvoreno je pričala o svom zaručničkom prstenu vrijednom tri miliona dolara, kojeg je dobila nakon deset godina veze s Kristianom Ronaldom (Cristianom). Rodrigez je, kako pišu mediji, otkrila i svoje planove za budućnost s poznatim nogometašem. U razgovoru za španski ELLE, s osmijehom je komentirala kako je takav prsten bio najmanje što je Kristiano mogao učiniti nakon dugog čekanja.

- Prekrasan je. To je najmanje što mi je mogao ponuditi nakon deset godina čekanja. Istina je, kad me zaprosio to mi je zaista bila zadnja stvar na pameti. Trebalo mi je dugo da procesuiram taj ogromni kamen koji mi je dao. Bila sam toliko šokirana da sam ga ostavila u sobi i nisam otvorila kutiju do narednog dana - navela je Rodrigez. Kristiano Ronaldo zaprosio je Đorđinu Rodrigez u avgustu, čime je napokon okončano višemjesečno šuškanje o njihovim zarukama. Par je u vezi od 2016. godine i zajedno imaju dvije kćerke – Alanu i dvogodišnju Bellu. Osim toga, Đorđina je i maćeha Kristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo Jr.), te blizanaca Eve i Matea, djece iz njegovih prethodnih veza. - Osjetila sam povezanost koja je nadilazila fizičko. Bilo je kao da su naše duše razgovarale jedna s drugom prije nego što su nam se oči srele. Nešto u meni prepoznalo je nešto u njemu, i od tog trenutka znala sam da je ova veza potpuno drugačija i jedinstvena - izjavila je Đorđina govoreći o dugoj romansi sa Kristianom. Đorđina je istakla da su ih djeca dodatno zbližila. - Imamo petero djece, zajedno smo ih donijeli na svijet i to nas je ujedinilo na način koji je teško objasniti. Naša ljubav nikada ne prestaje rasti, to je nešto što se mijenja, prilagođava i jača u svakoj fazi. Ono što osjećamo sada je istinito i čvrsto - poručila je.