Ilon Mask na društvenim mrežama komentirao grudi Sidni Svini: Nije lako

Ilon Mask (Elon Musk) ponovo je izazvao kontroverze na platformi X nakon što je objavio neobičan komentar na objavu s premijere filma "The Housemaid" u Los Angelesu.

Video snimljen na crvenom tepihu, koji je podijelio magazin "Variety", prikazuje glumicu Sidni Svini (Sydney Sweeney) u bijeloj haljini dok pozira fotografima. Dok su komentari na društvenim mrežama bili puni pohvala za njen izgled, Mask je odgovorio s AI-generiranim memeom koji uspoređuje njeno bujno poprsje s opterećenjem kičme, uz poruku: "Nije lako".