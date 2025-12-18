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KONTROVERZAN KOMENTAR

Ilon Mask na društvenim mrežama komentirao grudi Sidni Svini: Nije lako

Dok su komentari na društvenim mrežama bili puni pohvala za njen izgled, Mask je odgovorio s AI-generiranim memeom

Sidni Svini. AP

Dž. M.

18.12.2025

Ilon Mask (Elon Musk) ponovo je izazvao kontroverze na platformi X nakon što je objavio neobičan komentar na objavu s premijere filma "The Housemaid" u Los Angelesu. 

Video snimljen na crvenom tepihu, koji je podijelio magazin "Variety", prikazuje glumicu Sidni Svini (Sydney Sweeney) u bijeloj haljini dok pozira fotografima. Dok su komentari na društvenim mrežama bili puni pohvala za njen izgled, Mask je odgovorio s AI-generiranim memeom koji uspoređuje njeno bujno poprsje s opterećenjem kičme, uz poruku: "Nije lako". 

Mnogi su ovo smatrali neprimjerenim, s obzirom na to da dolazi od vlasnika same platforme. Nakon toga, uslijedila je lavina kritika korisnika X-a, koji su optužili Maska za neumjesno komentiranje tijela mlade glumice.

# ELON MASK
# KOMENTAR DANA
# SIDNI SVINI
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