Riki Martin neće biti srećan: Želio osam i po miliona, dobio znatno manje

Riki Martin konačno je prodao luksuzni stan u Njujorku za 6,15 miliona dolara, nakon što je više puta bio na tržištu u proteklih osam godina.

Ipak, neće biti previše srećan.

Prvobitno je bio ponuđen 2017. godine po cijeni od 8,4 miliona dolara, da bi nekoliko mjeseci kasnije cijena bila smanjena na 7,1 milion.

Najnovija cijena iznosila je 6,45 miliona dolara, a prodaja je realizovana za 300.000 dolara manje od tražene cijene.

Martin je stan kupio 2012. godine za 5,9 miliona dolara.

Stan sadrži četiri spavaće sobe, četiri kupatila, te otvorene dnevne i trpezarijske prostore.

Pored toga, stan sadrži galeriju i petu prostoriju pogodnu za kancelariju, biblioteku ili dodatnu spavaću sobu.

Martin dugo nije boravio u Njujorku.

Njegova porodica je 2018. godine predstavila kuću u Beverli Hilsu, koju je Martin opisao kao prostor koji zadržava “čiste linije, otvorenost i osjećaj smirenosti”.

Martin i njegov tadašnji suprug Džvan Josef, koji su se vjenčali 2017. godine, razveli su se u julu 2023.

Oni zajedno imaju dvoje djece, dok je Martin takođe otac blizanaca rođenih 2008. godine.