Evo kome su ostale nekretnine i imanja Slađane Milošević: Pjevačica nije imala potomke

Muzička legenda Slađana Milošević preminula je prije skoro dvije godine, u martu 2024. godine, a iza sebe je ostavila bogat muzički opus i značajnu imovinu.

Nije imala potomke, a nakon njene smrti izvor blizak pjevačici otkrio je kome je ostavila sve što je posjedovala.

Slađa je posjedovala nekoliko ozbiljnih nekretnina.

– Slađana je živjela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, imala je i luksuzan automobil marke „Audi“. Nakon smrti roditelja, zajedno s braćom naslijedila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak dijele njena braća Goran i Živko Milošević – rekao je ranije izvor za Kurir.

Podsjetimo, Slađana Milošević je jednom prilikom izjavila da se svjesno odrekla majčinstva kako bi se potpuno posvetila karijeri.

– Smatrala sam da je za mene važnije da napišem i snimim 150 pjesama, da me ispunjava stvaranje harmonije zvuka i teksta kroz pisanje i režiju, i pokušaj da popravim svijet oko sebe. Takav životni izbor bio je za mene važniji od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu učiniti i drugi. Moji potomci ne moraju biti biološki, jednako je važno imati i ideološke – izjavila je ranije pjevačica Slađana Milošević.