Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LEGENDA

Evo kome su ostale nekretnine i imanja Slađane Milošević: Pjevačica nije imala potomke

Podsjetimo, Slađana Milošević je jednom prilikom izjavila da se svjesno odrekla majčinstva

Antonio Ahel / Pixsell

E. A.

18.12.2025

Muzička legenda Slađana Milošević preminula je prije skoro dvije godine, u martu 2024. godine, a iza sebe je ostavila bogat muzički opus i značajnu imovinu.

Nije imala potomke, a nakon njene smrti izvor blizak pjevačici otkrio je kome je ostavila sve što je posjedovala.

Slađa je posjedovala nekoliko ozbiljnih nekretnina.

– Slađana je živjela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, imala je i luksuzan automobil marke „Audi“. Nakon smrti roditelja, zajedno s braćom naslijedila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak dijele njena braća Goran i Živko Milošević – rekao je ranije izvor za Kurir.

Podsjetimo, Slađana Milošević je jednom prilikom izjavila da se svjesno odrekla majčinstva kako bi se potpuno posvetila karijeri.

– Smatrala sam da je za mene važnije da napišem i snimim 150 pjesama, da me ispunjava stvaranje harmonije zvuka i teksta kroz pisanje i režiju, i pokušaj da popravim svijet oko sebe. Takav životni izbor bio je za mene važniji od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu učiniti i drugi. Moji potomci ne moraju biti biološki, jednako je važno imati i ideološke – izjavila je ranije pjevačica Slađana Milošević.

# SLAĐANA MILOŠEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.