Video / DJ Krmak: Nakon Merlina bio sam najprodavaniji, a kolege su bježale od mene, nisam nikada šmrkao

Gost novog izdanja “Avazovog intervjua” bio je DJ Krmak, muzičar o kojem se oduvijek priča bez zadrške. Govorio je o samim počecima karijere, usponu koji je obilježio regionalnu scenu, ali i o svom ekstravagantnom pojavljivanju koje ga je izdvojilo od svih ostalih.

Bez uvijanja i bez filtera, DJ Krmar se osvrnuo na period najveće popularnosti, ali i na odnos kolega prema njemu.

- Nakon Dine Merlina, moji CD-evi su bili najprodavaniji. To su bili ogromni tiraži. Na početku su kolege od mene bježale kao da imam tifus – kazao je DJ Krmak.

Osvrnuo se i na svoju muziku, te kaže da iako su mnogi mislili da koristi neke narkotike, da sem cigara ništa nije konzumirao, te da nikada nije šmrkao.

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