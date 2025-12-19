Zbog lažnih novčanica završila u ćeliji: Indi doživjela neprijatnost

Ona je pjevala i dobijala novčanice, a nije ni slutila da su dolari lažni.

Indi Aradinović često nastupa širom Evrope, a nedavno se prisjetila situacije kada je prevarena u Australiji. Ona je pjevala i dobijala novčanice, a nije ni slutila da su dolari lažni, prenosi Pink.

- Desilo mi se u Australiji da završim jedan dan u zatvoru zbog lažnih dolara, cijeli dan sam provela u ćeliji. To se desilo jer su mi uvalili lažne dolare i bilo je vrlo čudno i neprijatno kao mladoj dami u tom trenutku – rekla je pjevačica i dodala:

"Uvaljeni su mi kroz bakšiš na nastupu u Australiji i onda sam nešto pazarila i kamera me je snimila, radnja je prijavila i vidjela me. Sljedeći dan sam ponovila odlazak u centar, nisam ništa o tome znala. Tada su prišli i odveli me, ali dobro, sve je to za ljude".