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STARLETA SVE OBJAVILA

Je li nova ljubav na pomolu: Misteriozni gospodin Staniji poslao buket crvenih ruža

Živim par blokova od tebe. Volio bih da se upoznamo, piše u poruci koju je poslao

Stanija Dobrojević - Avaz
Stanija Dobrojević - Avaz
Stanija Dobrojević - Avaz
Stanija Dobrojević - Avaz
Stanija Dobrojević - Avaz
A. O.

19.12.2025

Srbijanska starleta Stanija Dobrojević i aktuelni učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić raskinuli su vezu. Bivša učesnica "Zadruge" nastavila je svojim putem i u Americi vodi život daleko od očiju domaće javnosti.

Stanija se sada svojim pratiocima pohvalila šta joj je stiglo na kućnu adresu. Na recepciji je sačekao buket cvijeća sa posebnom porukicom:

- Zvali su me sa recepcije, stiglo je cvijeće za mene. Oh, to je neki Srbin, Nikola, ali niko ne zna gdje živim - rekla je Stanija Dobrojević, pa snimila poruku od misterioznog gospodina.

Objava Stanije. Screenshot

- Upao sam ti na lajv. Živim par blokova od tebe. Volio bih da se upoznamo - piše u poruci koju je poslao misteriozni Nikola.

Potom je otišla da odradi trening i završi obaveze, a onda se vratila po svoj poklon, prenosi Telegraf.rs.

- Vratila sam se da pokupim iznenađenje. Ovo može biti jedino Srbin. Hvala ti, ovo je bilo veoma slatko - navela je Dobrojević koja je uslikala buket crvenih ruža koji je čekao na recepciji.

# STARLETA
# CVIJEĆE
# STANIJA DOBROJEVIĆ
# BUKET
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