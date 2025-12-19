Je li nova ljubav na pomolu: Misteriozni gospodin Staniji poslao buket crvenih ruža

Srbijanska starleta Stanija Dobrojević i aktuelni učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić raskinuli su vezu. Bivša učesnica "Zadruge" nastavila je svojim putem i u Americi vodi život daleko od očiju domaće javnosti.

Stanija se sada svojim pratiocima pohvalila šta joj je stiglo na kućnu adresu. Na recepciji je sačekao buket cvijeća sa posebnom porukicom:

- Zvali su me sa recepcije, stiglo je cvijeće za mene. Oh, to je neki Srbin, Nikola, ali niko ne zna gdje živim - rekla je Stanija Dobrojević, pa snimila poruku od misterioznog gospodina.